A Volánbusz Zrt. még 2021-ben indította el nagyszabású munkahelyi pihenő- és étkezőhelyiségek felújítását célzó programját – derül ki a társaság közleményéből. A vállalat arra törekszik, hogy az alkalmazottak számára pihenés, regenerálódás céljából komfortosabb, megfelelőbb körülményeket biztosíthassanak.

A cég közölte, hogy két év alatt mintegy 280 helyszínen több mint 650 millió forintot fordítanak ezekre a célokra és átlagosan több mint 2,3 millió forint jut egy-egy helyiség modernizálására. A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtudtuk, hogy megyénkben tavaly Tatán a Fellner úti buszfordulóban, valamint az autóbusz-állomáson található munkahelyi pihenőhelyiségek esetében végeztek tisztasági festést, utóbbinál a vizesblokkot újították fel.

A komáromi autóbusz-állomáson, valamint az oroszlányi műszaki telepeken festettek és mázoltak, továbbá elvégezték a szükséges javításokat. A tavalyi kivitelezés értéke meghaladta a nettó 16,2 millió forintot.

A társaság idén is folytatja a felújítási programot, 400 millió forintos építési, kivitelezési költséggel terveznek és mintegy 140 helyiséget kívánnak modernizálni. 45 millió forint értékben új berendezéseket, használati eszközöket és gépeket is vásárolnak.

Új járművek is érkeztek megyénkbe - A közlekedési társaságtól megtudtuk azt is, hogy a buszvezetők körülményei a jármű-fiatalítási programnak köszönhetően is jelentősen javultak, 2018 óta csaknem 1800 új és újszerű autóbusz állt, illetve áll forgalomba, idén pedig további 1000 új jármű beszerzését tervezik. A tervek szerint év végére a teljes autóbusz-állomány 45 százaléka megújulhat, és a flotta átlagéletkora nyolc évre csökkenhet. 2019-ben két Neoplan, négy Credo Econell, illetve három Credo Inovell típusú busz érkezett a megyébe. 2021 óta már tizennyolc Mercedes-Benz Reform 501 LE, hét MAN Lion’s City GL A23, további tizennégy Credo Econell, három Credobus Inovell 12, három Volvo 8900 típusú jármű és egy BYD elektromos busz is szolgálatot teljesít nálunk.

Az igazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben idén Tatabányára és Komáromra fognak fókuszálni, utóbbi település autóbusz-állomásán közvetlen illemhelyiséget alakítanak ki a munkavállalók számára. Tatabányán az autóbusz-tároló és a műszaki telep helyiségeit (tartózkodó, pihenő, műhely­étkező, mosdó stb.) frissítik fel, ami tisztasági festést, a vizes­blokkok alapvezetékeinek javítását, a nyílászárók cseréjét, valamint új asztalok és pihenőszékek beszerzését jelenti. A munkálatok értéke mintegy ötmillió forintot tesz ki.

A cég emellett az utasok komfortérzetét is növeli, hiszen május közepéig elvégzik a megyében található valamennyi autóbusz-állomás nagytakarítását, így Tatabánya, Komárom, Kisbér, Esztergom, valamint Tata autóbusz-állomása és Fellner úti buszfordulója is megtisztul, a várótermek, az utasforgalmi helyiségek, a peronok és egyéb külső területek is tiszták lesznek.