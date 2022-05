Iparági egyeztetést hívott össze Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délutánra a Karmelita kolostorba, amelyen Magyarország energiabiztonságáról tárgyaltak Brüsszel tervezett orosz olajembargója kapcsán. Mint ismert: a magyar kormány képviselői az uniós tervezet nyilvánosságra hozatala óta többször leszögezték, hogy a jelenlegi formában felelősen nem támogatható az Európai Bizottság újabb, Oroszországgal szembeni szankciós csomagja, az ugyanis lerombolná Magyarország energiaellátásának biztonságát.

Brüsszel betiltaná az Oroszországból Európába irányuló kőolajszállítást, mégpedig rövid határidővel, Magyarország esetében a jövő év végétől. Hazánk energiaellátása jelenleg biztosított, stabil alapokon áll, ez a szankciós csomag azonban ezt lerombolná, így lehetetlenné válna a gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése.

A brüsszeli embargó bevezetésével Magyarország jelenlegi vállalati–termelési rendszerei, de főleg a háztartások a megugró energiaárat nem lennének képesek megfizetni

− mondta Lentner Csaba közgazdász. Már rövid távon is 700 forintos benzinárat és 800 forintos gázolajárat okozna az embargó.

Megkérdeztük: hogyan érintené a benzinárstop feloldása?

Nagy Józsefné: A fiamnak és vejemnek is van autója, nekik sem mindegy, hogy nyolcszáz forintért vagy hatszázért tankolnak. Azt mondják, ötven liternél például 8-10 ezer forintos a különbözet. A boltokban már most kritikus a helyzet. A 33 forintos zsemléért egyik napról a másikra szemrebbenés nélkül elkérnek 39 forintot is. De hát, meg kell venni, így is, úgy is.

Nagy Józsefné

Meló Róbert: Számítok rá, hogy hamarosan megugrik a gázolaj ára, ezért amikor csak tehetem már most elektromos rollerrel járok. Nagy fájdalmam, hogy rettentő módon elszálltak az autóárak. Leginkább a hibrideké és az elektromos autóké. Gondolom, mindenki arra számít, hogy sokba kerül majd az üzemanyag, és bebiztosítja magát. Vettem volna én is, de ilyen árak mellett elment a vásárlási kedvem.

Meló Róbert

Vig László: Pesszimista leszek, nagyon érzékenyen érintene a benzinárstop feloldása. Autóm ugyan nincs, de véleményem van. A munkám miatt minden nap sokat utazom.

Attól félek, hogy ezzel párhuzamosan az alapvető élelmiszerek árát is megkérik majd a boltokban. Például a tej és a zsemle ára is folyamatosan nő. Csak legyen mit az asztalra tenni, akinek családja van.

Vig László