Az Aranykezek Csoport az idén harmadik kiállítását nyitotta meg a Szent Borbála Kórház Röntgen Folyosó Galérián. A járvány miatt tavaly elmaradt az alakulás hatodik évfordulójára tervezett bemutató, ezért a betegek lelki gyógyítását szolgálják a kiállított képek. A tatabányai mellett a környei alkotók tavaszi-nyári tárlata is itt tekinthető meg – nyilatkozta Salamonné Helter Erika, a művészeti csoport vezetője.

A festmények 4–13 éves korú gyermekek alkotásai, amelyekből sugárzik a vidámság, a jókedv, a művészet iránti szeretet. Mindez a színeken keresztül hat a szemlélőkre. A csoport vezetője az egészségügyben dolgozik, ezért kihasználva a színek gyógyító erejét, gyakran mutatkoznak be alkotásaikkal gyógyító intézményekben az ott dolgozók és a betegek lelki egyensúlyának megteremtéséért.

– Két csoportos és több önálló kiállítással készülünk. Az elmúlt három évben tizenöt 10 és 14 év közötti gyermek mutatkozott be önálló tárlaton. Ez nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy mindenki alkalmanként huszonnégy alkotással készült. Volt olyan is, aki digitális rajztáblával készítette műveit, mivel a csoport rendelkezik már a digitális kompetenciafejlesztés eszközével – tette hozzá. Az Aranykezek fő célkitűzése a tehetséggondozás, a fejlesztés, a képzőművészet megszerettetése, és ehhez számos technikai eszköz áll rendelkezésükre.

Igyekszem változatos technikákkal dolgozni, hogy segítsem a gyerekek kreativitásának kibontakozását. Fejlődésüket művészetterápiás feladatokkal is segítem. Rajzversenyekre is készülünk, mert ez egyfajta motiváció és önbizalom-növelő. Az alkalmazott módszerekkel már 4 éves gyermekekkel is csodákat lehet elérni.

– sorolta Erika, hozzátéve, a foglalkozásokat péntekenként Tatabányán, a József Attila Művelődési Házban 16 órától, Környén, a kultúrházban szombatonként 10 órától tartják. Nyáron mindkét helyszínen szerveznek alkotótábort is. Terápiás élményfestést is szervez a csoportvezető idősebbeknek a tatabányai helyszínen szombatonként 15 órától.

– Szeretek emberekkel foglalkozni, de a gyermekvilág a legcsodálatosabb, nagyon szerencsés embernek mondhatom magamat, hogy gyönyörű belső „én” világukat, gondolataikat színekkel, örömmel, vidámsággal tölthetem meg a rajz és a festészet okán – hangsúlyozta Salamonné Helter Erika, akit a közelmúltban vettek fel az Országos Cserhát Művész Körbe. Az őszi tárlatukra már négy pályamunkával készül.

Látva a sikereiket, az én lelkem is egyensúlyban van.

– mondta Salamonné Helter Erika életmód-tanácsadó, amatőr képzőművész és okleveles rajzvizsgálati szakértő, aki hat éve hívta életre a csoportot, és azóta nagyon sok kisgyermeket, alkotni szerető felnőttet ismerhetett meg.

Jó program a kiégés ellen is - Salamonné Helter Erika második önálló kiállítással is készül, amelynek anyaga már összeállt. Mint mondta, tavasszal Budapesten, az SE Belgyógyászati és Hematológiai Klinika folyosójára kerültek ki az alkotásai. Az egyetemi újságban is olvashattak az ott folyó műhelymunkákról, melyet az egészségügyi dolgozók mentális, kiégés elleni, rekreációs programja keretében végez havi rendszerességgel.