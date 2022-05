Az ünnepségen Mihelik Magdolna polgármester a képviselő-testület nevében köszöntötte a jelenlévőket: elmondta, hogy a háromnapos rendezvénysorozat jegyében kihirdették egy képzőművészeti pályázat eredményeit, kiállítás is nyílt, koncerteket is tartottak. Elmondása szerint kitűnő minőségben újult meg Kernstok Károly festő- és grafikusművész egykori villája, melynek udvarát is rendezték. Dankó Kristóf építész, tervező kiválóan összeegyeztette a XX. század eleji adottságokat a mai modern igényekkel. Az okleveles építészmérnök, a műemlékvédelem és a kivitelező is a praktikus újragondolás jegyében igyekezett a lehető legtöbbet megőrizni a város egyik legfontosabb épületéből. Mihelik Magdolna megköszönte Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a bizalmat, hiszen az ő javaslatára az elsők között került be a villa a megyei értéktárba.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője megjegyezte: hosszú ideje várt naphoz érkezett el Nyergesújfalu és vele együtt a magyar képzőművészet is. Véleménye szerint az épület méltó állapotban állít emléket a magyar avantgárd festészet legkiemelkedőbb képviselőjének. A politikus azt mondta, hogy a nyergesújfaluiaknak van mire büszkének lenniük, hiszen egy olyan örökséget ápolnak példamutató módon, amely az összmagyar kultúra kiemelkedő része.

Popovics György elmondta, hogy a villa hozzájárul ahhoz, hogy a jelenben élő generációk irányt mutassanak vele a jövő nemzedékeinek. Úgy véli, hogy a ház „Kis Helikon” volt a huszadik század első két évtizedében, szellemi központja volt hazánk művészeti életének. Kijelentette: fontos, hogy ezeknek a helyeknek méltó emléket állítsunk, hiszen az, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk, és milyen elődök jártak előttünk, az meghatározza identitásunkat, erősíti szülőföldünkhöz, megyénkhez, nemzetünkhöz való kötődésünket. Beszéde után átadta a megyei értékeket tartalmazó könyv második kötetét Mihelik Magdolnának.

A település polgármestere oklevéllel köszönte meg mindazok munkáját, akik elévülhetetlen szerepet töltöttek be a projekt megvalósításában. Vitális Gábor szalézi atya megáldotta az épületet, majd Popovics György, Mihelik Magdolna és Erős Gábor átvágta a nemzeti színű szalagot.

Rendezvényeknek is otthont adhat − Elhangzott, hogy az önkormányzat azzal a céllal kapta meg az ezredfordulón az épület tulajdonjogát az államtól, hogy alkotótelepet hozzon létre benne vagy más művészeti célra használja. A rekonstrukció az elmúlt két évtizedben folyamatosan tervben volt, 2020 decemberében a testület döntött arról, hogy megmentik a villát is kiírták a közbeszerzést a munkálatokra. A kivitelezést egy műemlék- és templomfelújítással foglalkozó társaság végezte el. Bár tavaly óta súlyos alapanyaghiány és egyéb problémák terhelik az építőipart, a projektet meg tudták valósítani. A megújult villában nyergesújfalui alkotókörök és egy civil szervezet is tevékenykedhet, továbbá az épület rendezvényhelyszínként is működhet majd.