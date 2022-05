A hétvégén immár harmadik alkalommal tartotta meg az Esztergomi Kertvárosi Óvoda a „Kertvárosi Spuri” Sportolj Együtt Apával elnevezésű játékos családi napját, melynek keretében a gyermekek és szüleik közösen mozoghattak, illetve ügyességi feladatokat is teljesíthettek. A megnyitón Tóth Rita óvodavezető köszöntötte a jelenlévőket. Elhangzott, hogy a bátrabbak a dorogi Sítechnika csapata jóvoltából megismerkedhettek a síeléssel, az esztergomi aikidósok a küzdősportok világába is bevezették az érdeklődőket, de jógázni is lehetett az óvodában.

Erős Gábor, a térség ország­gyűlési képviselője megjegyezte: alpolgármesterként és önkormányzati képviselőként az esztergomi óvodák voltak a szívügyei, most pedig nemcsak a városi, hanem a választókerület többi településén lévő intézményekre is nagy figyelmet kíván fordítani. Biztatta a gyermekeket a rendszeres sportolásra, az apukákat pedig arra, hogy teljesítsék a feladatokat, melyek után emléklapot kaphattak.

Végül Tóth Tamás Béla önkormányzati képviselő is jó szórakozást kívánt a résztvevőknek. A bemelegítés és futás után hétpróba is várt a szülőkre és az ovisokra.