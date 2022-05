Győrfi Mónika, az üzlet tulajdonosa nyitotta meg a rendezvényt. Elmondta, nem egy konkrét témában nyílt meg a tárlat, hanem mindenkitől azt kérte, hozza el a szíve csücskét, az ő Mona Lisáját. A képek témái között szerepelt a család, a természet és az őket körülvevő környezet. Ezt követően arra kérték a tagokat, mutassák be munkáikat.

Sokan álmodtak papírra virágokat, portrékat, de tájképek, házak, családtagok is megjelentek az alkotásokon, Csiszár Erzsébet például a férjét örökítette meg horgászat közben. Semseiné Katalin nyugdíjba vonulása után csatlakozott az alkotókhoz. Kedvenc képe unokáit ábrázolja, ahogy a vízben játszanak. Antal Edit akkor kapott kedvet az alkotáshoz, amikor a kislánya megszületett. A kék az egyik kedvenc színe, így azt az ötletet is felvetette, jó lenne egy olyan kiállítás is, ahol csak kék képek szerepelnek.

A régi tagok mellett akadt, aki nemrégiben csatlakozott az alkotóműhelyhez, Nagy Horváth Ilona korábban szénrajzokat készített, leginkább aktokat, de ezúttal magáról készült portréval és élete második, illetve harmadik festményével érkezett, hiszen ő korábban csak rajzolt, nem festett.

A Szőnyi Alkotóműhely 2009 májusában alakult a szőnyi művelődési házban. A felnőtt korosztály számára meghirdetett képzés során a társaság heti egy alkalommal találkozik és közösen dolgozik. A résztvevők olyan alkotók, akik nem rendelkeznek képzőművészeti vagy iparművészeti diplomával.

Az alkotóműhelyben elsősorban grafikák és festmények születnek – hagyományos művészeti eszközökkel (szén, ceruza, pasztellkréta, akvarell, akril, olaj). Alapvetően impresszív kifejezésmód jellemzi a társaság munkáit: a külső világ benyomásai alapján, azt művészien újjáteremtve alkotnak.