Egyre kevesebben művelnek ősi foglalkozásokat. Hogyan került kapcsolatba a fonással?

Már évek óta foglalkoztatott a módszer, kísérletezgettem is otthon az újságvessző készítéssel, de sosem sikerült igazán jól egy sem. A papírfonás tudománya akkoriban gyerekcipőben járt, sehol nem lehetett találni egy igazán jó magyar leírást sem, csak külföldi forrásból tudtam tájékozódni.

Az igazi áttörés csak később jött: 2012 tavaszán beiratkoztam egy óvodai dajka tanfolyamra és ott találkoztam egy felvidéki asszonnyal. Elmondta, hogy papírfonással foglalkozik, akkor hallottam erről először.

Megmutatta a munkáit, a képek alapján azonnal beleszerettem ebbe a művészeti technikába. Egy szép nyári napon meg is tanított arra, hogyan kell papírral fonni, megmutatta az alapokat. Így kezdődött az én történetem.

Hogyan alakult a folytatás? Milyen utat járt be a papírfonás által?

Voltam számos papírfonó fesztiválon, táborokban, kosárfonó mesternél is voltam tanulni.

A kezdetek óta televíziós műsorokban, rádiós műsorokban szerepeltem.

Van egy saját internetes csoportom is, amely az Rika Nyuszi Papírkosarak nevet viseli. A közösség napjainkra több mint ötezer tagot számlál. Videókat is készítek, a weboldalamon pedig érdekesség, hogy minden nap mini-leckéket osztok meg a közösségemmel. Az írásos bejegyzésekben hétfőtől péntekig fázisfotókat, fázismunkák hogyanjait osztom meg az emberekkel, akik otthonaikban próbálkoznak a fonással.

Forrás: Nyulas-Győrfy Erika / Beküldött

Mennyire ismert a technika napjainkban? Van a papírral való fonásnak közönsége?

2014-ben egyre inkább elterjedt lett a technika, megjelentek magyar írások is. Foglalkozócsoportok alakultak, ezek a közösségi média segítségével az online térbe is átterjedtek, így internetes közösség is alakult a papírfonásban érdekeltekből. Emlékszem, a technikáról A-tól Z-ig ekkor még mindig senki nem írt összefogóan, engem pedig egyre inkább motivált, hogy összeszedjem valahogy, hogyan készül az újságpapírból kosár, váza. Ha nekem annak idején nem mutatják meg többen személyesen, hogy hogyan készül egy-egy alkotás, magam sem tudom teljesen autodidakta módon elsajátítani. Éppen ezért hoztam létre évekkel ezelőtt egy videós csatornát, ahol a kísérletezgetési fázisban adok tippeket azoknak, akik szeretnék kitanulni a mesterséget.

Utóbbi okból készítette a technikáról készített könyvet is?

Igen, régi álmom volt egy könyv megírása is, így a hobbim által 2017-ben adtam ki a Papírfonás című könyvet. Az első szakirodalmi szerzeményben 15 fejezet alatt sajátíthatja el az olvasó a művészetet. Az elején szó esik a fonás történetéről, majd az alapanyaggyártástól eljutunk a kész darabokig. Különböző alakú, technikákkal készült tárgyak készülését követheti végig az olvasó, közben olyan kikísérletezett tippeket kaphat, amivel már nem neki kell először bíbelődnie. Mindent kipróbáltam, amiről a kötetben szó van.

Milyen lépésekből készül a nyomtatványból használati tárgy?

A papírfonás az újrahasznosítás „újrahasznosítása”. Ha úgy vesszük, az elkészült használati tárgyak alapanyagát is a készítő gyártja. Így születik a hírekkel teli újságból időtálló használati tárgy. A folyamat kezdetén felvágjuk a matt újságpapírt szálirányban, majd ezeket szorosan feltekergetjük, ebből lesz a vessző. A tekeréshez egy szilikonos alátét, és egy tekerőpálca. Ez lehet egy bevonat nélküli hegesztőpálca, hurkapálca, bicikliküllő, vagy akár egy drótvállfa alja is lehet. Utána ezeket a papírvesszőket kedv szerint festhetjük merítéses technikával. Ruhafestékkel, tojásfestékkel is lehet tökéletesen színezni. Ha ez megvan, ezeket természetes hőmérsékleten szárítjuk, utána jön a fonás. Ha elkészült a műalkotás, még mindig nem vagyunk készen: a papír gyenge anyag, ahhoz, hogy tartós legyen meg kell erősíteni. Higított faragasztóval betonkemény lesz kötés után az elkészített tárgy.

Milyen eszközöket lehet fonni? A határ a csillagos ég?

Gyakorlatilag bármit készíthetünk a technikával. Tányéralátétek, kaspók, vázák készülnek így, de kitartással éjjeliszekrény, szennyestartó kosár is készülhet. A legbüszkébb a gyerekeknek készített játéktárolóra vagyok, az egy nagy munka volt. A fedeles láda csaknem 80 centi magas, és csaknem egy hónap alatt készült el. Persze akit érdekel, nem kell mindig nagy fába vágni a fejszét: egy kosarat egy gyakorlottabb kéz egy-két óra alatt elkészíthet.

Forrás: Nyulas-Győrfy Erika / Beküldött

Mi a hitvallás, amivel újabb és újabb műveket alkot?

Az újrahasznosítás volt a legfontosabb szempont, amikor ebbe belevágtam.

Ha ki lehet vonni a sok műanyagot a háztartásból, akkor szerintem tegyünk érte. Egy fonott kosárból véleményem szerint ízlésesebb kenyeret, gyümölcsöt kínálni az ebédlőasztalon.

A fonás elődje, maga a vesszőfonás mestersége kihalófélben van, célom, hogy ezt is aktívan éltessem. Ez egy gyönyörű kézműves tevékenység. Minden elkészült alkotással a lelkemből adok egy darabot. Ha két különböző ember alkot ugyanabból az alapanyagból, az a két mű sosem lesz ugyan olyan, mindegyik darab egyedi stílusú.

Mi a célja a fonással?

A célom, hogy minél több emberrel megismertessem a papírfonást. Az ifjabb generációt kiemelten céloznám a foglalkozásokkal, bemutatókkal, mert a tudatos szemléletmód az ő életük szerves része.