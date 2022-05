A Mézes gondolatok című tárlat június 1-ig lesz látható az esztergomi Duna Múzeumban, mely már számos korszakot, művészeti irányt, környezetvédelmi vonalat mutatott már be az évek hosszú során. Ezúttal egy különleges kiállítás kapott helyet a Európai Közép Galériában.

A tárlat egy vándorkiállítás, mely a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum kollekciója, s amely már számos helyen megfordult, s most megérkezett Esztergomba is. A méz, mint téma pedig – bár közvetlenül nem kapcsolódik a Duna Múzeum vízügyi fő tematikájához – annyiban mégis csak otthonra lelt a Kölcsey utcai intézményben, hogy a világhírű magyar mézre ugyancsak ráfér a marketing, hiszen továbbra is úgy tűnik, hogy még mindig nem ismerik és fogyasztják elegen hazánkban ezt a fajta édesítőt, édességet.