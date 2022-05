László Tibor Múlik az idő című versével kezdődött a rendezvény, aki nem csupán az építészetben jeleskedik, hanem verseket, novellákat, színdarabokat ír, színészkedik és darabokat rendez, mindemellett pedig a kamara alapító tagja.

Később Markos Anikó, a megyei kamara elnöke elmondta, ezen a napon több rendezvényt is tartanak, az erőd fogadóterében az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében és a Településképi Arculati Kézikönyvek című kiállítások nyíltak meg.

– Komáromban még nem jártunk a kiállításunkkal, és nagy öröm, hogy egy ilyen fantasztikus helyen nyílik meg a tárlat – mondta. – Az anyagokon látszik, milyen színvonalas munkák születnek megyénkben.

Arról beszélt, a taggyűléseiket nagyon fontosnak tartják, minden alkalommal meghívják a megye, a város vezetőit, politikusokat, hiszen a mindennapokban sokszor kerülnek velük munkakapcsolatba, ezek az események pedig segítik az együtt gondolkodásra való képességet.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott hangsúlyozta, rengeteg értékes középület született meg a tervezőasztalokon az elmúlt esztendőkben, de sok az olyan magánház, társasház, amire büszkék lehetnek a megyeiek.

– Büszkék lehetünk a műemlék jellegű épületeinkre is, valamint a hatóságok és az építészek közötti kiváló együttműködésre, erre a kollegialitásra lehet építeni – tette hozzá. – Ez az összhang minden nagyobb megyei beruházásnál érezhető volt.

A tervek és a felújítási folyamat - A kiállításmegnyitót követően a konferenciateremben folytatódott a rendezvény. Először dr. Molnár Attila polgármester mutatta be a várost, illetve a Csillagerődöt. Felidézte, 2015 környékén indítottak átfogó programot annak érdekében, hogy a térség vezető szereplője lehessen a település. Mindenkinek azt javasolta, aki még nem látta, mindenképpen nézze meg a Monostori hidat, amely Építőipari nívódíjat kapott a közelmúltban. Felhívta a figyelmet az ipari parkra is, amely hazánk egyik jelentős gazdasági központjának számít. A terveket és a felújítási folyamatot a Mányi Építész Stúdió tervezői mutatták be. A résztvevők ezek után megcsodálták a Csillagerődöt, majd az építész nap ünnepi taggyűléssel folytatódott.

Dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Kitért arra is, az országos kamara idén huszonöt éves, amelynek létrejöttét mindenki támogatta. Hangoztatta, ha teheti, mindig meglátogatja az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében című pályázat eredményhirdetését, és minden alkalommal színvonalas anyag gyűlik össze az eseményeken. Ezeket az épületeket a jelenlegi kiállításon is meg lehet tekinteni.

– A megyei kamara rendezvényeinek fantasztikus, színvonalas, emlékezetes helyszínei vannak, nincs ez másképp ezúttal sem – mondta.

Végül a Településképi Arculati Kézikönyvekről szólt, kiemelve, fontos, hogy ezek ne csak az építészekhez jussanak el, hanem az állampolgárokhoz is, a Csillagerőd azonban remek helyszín ahhoz, hogy minél többen megtekinthessék az anyagukat.