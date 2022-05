– Közvetetten több ezer embert érintenek ezek a felújítási munkálatok. Azokat, akik nap mint nap arra járnak, akiket örömmel tölti majd el, ha megpillantják a felújított környezetüket. Közvetlenül pedig 6-700 iskolást, valamint az iskola dolgozóit érinti. Ők a tanórákon vagy a munkaidőn túl egy felújított iskola udvarán tölthetik el szabadidejüket – tette hozzá a sportegyesület elnöke.

Az ötletgazda véleménye szerint a diákok már nagyobb örömmel fognak itt játszani.

– Felvettük az iskolával és a szülői munkaközösséggel a kapcsolatot. Velük egyeztetve határoztuk meg, hogy mit is szeretnénk pontosan felújítani az intézményben. Emellett rengeteg szülő is jelentkezett önkéntesnek – elevenítette fel a kezdeteket az egyesület vezetője.

Csapatban dolgoztak A tervezett munkákhoz szakértőket is bevontak, akik közül többen is jelezték, hogy díjmentesen vállalják a munkálatok megtervezését, felügyeletét. Ennek köszönhetően sikerült a bejárati kaput és ugyanezen az oldalon a kerítést lecsiszolni, lefesteni. Emellett a játszótér négy elemét és nyolc padot is felújítottak, kettőt pedig kihelyeztek a bejárathoz. Mindezek nem jöhettek volna létre a Turul’s Miners SE tagsága és a Tesco Magyarország támogatása, valamint az önkéntesek, a Kék-Tigrisek SE és a dózsás szülők segítsége nélkül, akiknek ezúton is köszönjük a részvételét, munkáját, fűzte hozzá Erős Árpád.