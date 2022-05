Gál Tibor és családja évek óta foglalkozik homoktövis termesztéssel. Először tűzifával foglalatoskodtak, mikor aztán azzal kellett szembesülniük hogy nem éri meg, úgy döntöttek, új irányba indulnak el. Mivel a helyi Öreg-hegyben voltak kisebb területeik, olyan növény termesztésében kezdtek gondolkodni, ami kis területen és kis tételben is megterem. Így esett a választás a homoktövisre. A gondolatokat tett követte: megfigyelték és kitanulták a homoktövis termesztés csínját-bínját, és helyükre kerültek az első bokrok.

Először úgy gondoltuk, hogy csak termeszteni fogjuk a homoktövist, majd nagy tételben eladjuk. Mivel nagy tételben nem tudtuk eladni, kialakítottunk egy feldolgozót.

– emlékezett vissza Gál Tibor a kezdetekre.

Forrás: Facebook/Tövis Porta

Az első termékük a homoktövis préslé lett, ami annyit jelent, hogy a bogyókat hidegen préselik, nem pasztőrözik, nem tartósítják. A következő lépés a homoktövis lekvár volt, mely díjnyertes lett, majd elkezdtek különféle gyümölcsökkel kísérletezni. Később aztán már szárították is a bogyókat, így napjainkban maghéj őrlemény, homoktövis magolaj és gyógytea is készül a feldolgozóban, de párlatot is készítenek belőle, ami egy olyan különlegesség, melyből nagyon kevés készül Magyarországon.

Hogy miért pont a homoktövis? Mi olyan dolgot szerettük volna csinálni, amiben hiszünk is. Olyat akartunk adni az embereknek, ami jó. A homoktövis minden egyes része egészséges és az egészség megőrzését és javítását segíti

– mondta Gálné Jankó Eszter, Tibor felesége.

A homotövis, mint ahogy nevében is benne van, egy tövises bogyós növény. Kínában gyógyszerként is használják, hazánkban gyógynövénynek titulálják. A homokos talajt kedveli, de nem feltétele a termesztésnek. Óriási előnye, hogy kártevői nincsenek, így nem szorul kémiai kezelésre. Négy méter magasra növő bokor, melynek ágain egymáshoz közel helyezkednek el a tojásdad alakú pici narancssárga bogyók. A bokrok kitelelnek, gyorsan hajtanak így a homoktövist speciális módon szüretelik: levágják a bokrot és a gyümölcsöt azonnal lehűtik, majd egyszerűen lerázzák az ágról a bogyókat.

Forrás: Facebook/Tövis Porta

A homoktövis legismertebb jótékony hatásai közé sorolják, hogy: immunerősítő, nagy segítség a szív- és érrendszeri betegségek kezelésében és sebekre kenve gyulladáscsökkentő hatása is van. Mivel a növény minden részében vannak jótékony hatású anyagok, a Tövis Portán mindig megkérdezik, hogy milyen célra szeretnék felhasználni a homoktövist. Ennek függvényében olyan terméket ajánlanak, mely a lehető legtöbb olyan anyagot tartalmazza, amely a lehető legjobb hatást váltja ki a panasz kezelésére.

Tudni kell, hogy nagyon magas a C-vitamin tartalma: tízser annyi C-vitamin van benne, mint egy citromban. A napi szükséglet egy gyermek esetében egy kiskanálnyi, egy felnőtt esetében egy kupicányi.

– tette hozzá Eszter.

A komáromi Tövis Porta termékeivel az igmándi, tatabányai és a héregi piacon is találkozhatunk, de Gálék szeretettel várnak mindenkit a telephelyen is, ahová előzetesen a Tövis Porta Facebook oldalán be lehet jelentkezni és fel lehet venni velük a kapcsolatot.