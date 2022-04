– Ha szerencsés szeretnél lenni, akkor ezt a korlátot érdemes megérinteni, mert ezt egykor a világ legjobb zsokéi és leggazdagabb bárói fogták – fogadott a tatai Szent György villában Nieselberger Róbert, még jobban felcsigázva az érdeklődésem. Tata történelmének azon méltatlanul elfeledett aranykorszakát őrzi ámulatba ejtő gyűjteményével és tudásával a lovastörténeti villamúzeumban, amelyet mindenkinek ismernie kellene. Gondoltad volna, hogy a világon először Tatán debütált lóversenyen a startgép, vagy hogy a városhoz több, sokkal sikeresebb ló is köthető, mint a mindenki által ismert Kincsem? Apropó Kincsem: a híres versenyló gazdája, Blaskovich Ernő is tartott ám Tatán lovakat!

Minden szem Tatára szegeződött

1885 és 1920 között Tata az európai lovassport fellegvára volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában 15 idomító intézetből 10 Tatán működött. A villa magán- és nyilvános idomító intézetként játszott fontos szerepet. A Baji út 1. sarki telkét összekötve a Sport út 29-cel egy versenyistálló-rendszer alakult ki és működött itt.

Pezsgő élet a városban

Nem véletlenül nevezték akkoriban a várost a magyar Newmarketnek. Még a világ akkori, 5. leggazdagabb emberének is volt itt versenyistállója. Ha a jelenben szeretnénk hasonlatot keresni, akkor ezt úgy kell elképzelni, mintha a Formula 1 csapatai és versenyzői most minden hétvégén Tatán versengenének a Magyar Nagydíjon. Többezres tömegek látogattak csak a lovak és a versenyek miatt Tatára, így nem is csoda, hogy akkoriban több tucat cukrászda üzemelt itt. De ne rohanjunk előre, vissza a villába, ahol igazi ereklyéket nem csak láthat, de meg is tapintat, kézbe is vehet az ember.

Méltón őrzi a dicső múltat

Róbert dédnagyapja, Nieselberger István 1947-től élt a villában, így maradt családi kézben az épület, amely a hosszú évtizedek alatt szinte mit sem változott. Ezt a régi fotókkal összevetett mostani felvételek is igazolják.

Forrás: Beküldött

Nagy élmény azokon az eredeti lépcsőfokokon járni, ahol a kor leghíresebb emberei is tették azt nap mint nap. Persze, ez nem történhetne most meg Róbert értékmegőrző munkája nélkül, ahogy bámulatos gyűjtő és kutatómunkája nélkül sem láthatná egyben Tata egyik legdicsőbb korát senki.

Így fest napjainkban a tatai Szent György villa, amely az elmúlt évtizedek során szinte mit sem változott.

Forrás: Beküldött

– Igazándiból ez a gyűjtés adta magát. Az idomító intézethez hozzátartozik ez a gyűjtemény, ezért is kezdtem el vele foglalkozni. 10 éve gyűjtöm ezeket az ereklyéket.

A kutatómunkámra nagyon jó hatással volt a Covid. Ez az időszak ment rá a digitális könyvtárak kutatására.

Jelenleg ez egy 700 oldalas gyűjtőmunkát jelent, de ez egy soha véget nem érő történet – mondja Róbert.

Elképesztő számok

A villa tulajdonosa hozzáteszi, hogy ez a 35 év valahogy nyomtalanul tűnt el Tatán. A cél, hogy a tataiak megismerjék a lovas aranykort. Itt élt és versenyzett a világ leghíresebb zsokéja, az amerikai Fred Taral, aki 2450 Derby-győzelemmel büszkélkedhet. De nem csak ő és az idehozott angol zsokék tudtak űrbéli teljesítményt nyújtani. Tataiként Janek Géza 1450 győzelmet tudhat magáénak. A lovakból is akadt világhírű Tatán. Bár mindenki csak Kincsemet ismeri, de Andal, Mcdonald, Tokio és Aspirant is ért el elképesztő sikereket. Ezeket számos emlék őrzi a villában.

A legkülönlegesebb ereklyék

Az alagsorban sétálva a múzeum kincsei között az ember szeme ide-oda cikázik. A falon korabeli fotók, versenykengyelek, ritka lovas szerszámok. Nyergeket, billogokat is meg lehet tekinteni. Az udvaron hintók sorakoznak, amelyeket sikerült olyan állapotban megőrizni, hogy akár napjainkban is ki lehetne őket próbálni. De van több különlegesség is, amelyek közel állnak Róbert szívéhez.