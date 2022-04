Vasárnapra készül el az a monumentális, négy és fél méter magas homokszobor, melyet Monostori Ferenc homokszobrász készít el az esztergomi Szent István téren. Mint Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a közösségi oldalán bejelentette, III. Béla uralkodása óta a Várhegyen épített várkápolnában egy oroszlánmotívum jelenik meg. Kitért arra is, hogy ennek van egy szimbolikája is, hogy az oroszlán Esztergom címerével jelenik meg ezen az alkotáson, ugyanis utal Esztergom erejére III. Béla királyunk óta, és ez méltó módja lesz annak, hogy az esztergomiak és az ide látogató turisták is gyönyörködhessenek benne.

A szobrászművész, Monostori Ferenc csaknem ötven köbméter homokot használ fel ahhoz, hogy megcsinálja ezt az alkotást az esztergomi bazilikával szemben, a Szent István téren. A művész a Régió TV Esztergomnak elmondta, hogy arra kérték fel, hogy az Esztergom címerében található oroszlánt faragja ki homokból, és ez az oroszlán fogja tartani Esztergom címerét ülő pozícióban. Legutóbb Esztergomban az MCC Fesztre alkotta meg Mátyás szobrát.