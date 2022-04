Újabb segélyszállítmányt indított Kárpátaljára az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja és a Katolikus Karitász. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának kilenc kisteherautóból és öt kisbuszból álló konvoja péntek hajnalban indult, melyek tartós élelmiszert és gyógyszert szállítottak a térségbe az ukrajnai háború miatt létrehozott ingyenkonyhák támogatására, adta hírül az MTI. A segélyszállítmányt a szervezet 18 munkatársa, valamint önkéntesek – köztük két pap és két diakónus – kísérték. A rakományt és a kísérőket előtte este a budapesti Szent István-bazilikában, szentmisén áldották meg.

Élelmiszer és gyógyszercsomagokat indítottak Barabásról Munkácsra, Aknaszlatinára és Kőrösmezőre, valamint újabb adományokat juttatnak el kárpátaljai ingyenkonyhákra is.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták, hogy a háború kitörésétől kezdve segítenek a menekülteknek a határ menti barabási menekültponton, valamint Kárpátalján a menekültszállásokon, a kórházakban, az ingyenkonyhákon, az árvaházakban, de segítenek a magukra maradt kisgyermekes családoknak és időseknek is. Hozzátették: ezzel az újabb segélyszállítmányukkal a Munkácsi Karitász által működtetett konyhákat is támogatják.

Kiemelték: a 13 ingyenkonyha fenntartása már eddig sem volt könnyű feladat, most azonban a tartós élelmiszerek megnövekedett árai miatt szinte lehetetlenné vált. A Katolikus Karitász ennek ellenére rendszeresen támogatja a Munkácsi Karitász területén működő konyhákat. A háború kezdete óta csaknem 70 alkalommal juttatott el számukra alapanyagokat, valamint egyéb, főzést nem igénylő tartós élelmiszert. Most, a húsvéti ünnepek alkalmával kiosztott élelmiszercsomagokat pótolják, és az ingyenkonyhák további támogatására küldenek segítséget a kárpátaljai térségbe. Az ingyenkonyhák működtetésének támogatása a továbbiakban is kiemelt céljuk, melyhez további tartós élelmiszercsomagokat el Kárpátaljára.