Április 21-én, szerdán máshogy indult és máshogyan is folytatódott a nap az Árpádban. Tanórák helyett a táncé, a mulatságé és a finom falatoké volt a főszerep az udvaron és az épületben is – a szokások szerinti királyválasztást is megrendezték a várva-várt Árpád napon.

A kampánynap csípős reggelén vidám zeneszó visszhangzott az intézmény udvarán, ahol az iskolába érkezőket színes standokon palacsintával, kvízekkel, fotósarokkal várták a diákok. Nyolc órakor szervezett rendben kezdődtek meg a kampányoló osztályok bevonulásai, amelynek részeként első ízben mutatták be koncepcióikat a tizenegyedikesek. A kampánytémák között szerepeltek manapság népszerű filmek és sorozatok, de a táncolók között feltűntek betörők, horrorfilmek szereplői is.

– A szokásos királyválasztás rendje a vírus megjelenése óta felborult, ráadásul azóta kaptunk egy megújult iskolaépületet is, változatosan kihasználható terekkel, ami hatására szintén újragondoltuk a programokat. Annak idején több napon keresztül, a szünetekben kampányolhattak az osztályok. Idén a diákok kérésére egy egész napot szánunk a választásra, a hagyományoknak megfelelően az osztályok minden jelöltek egy-egy király és egy-egy királynőjelöltet is– mondta el a nap főszervezője, Szeimann Zsuzsanna.

– A hónapokkal előre eltervezett koncepciók köré épül egy bemutatkozó tánc, a kampányfilm, a nagyműsor, de még a tantermekben és az udvaron felállított standokon elérhető játékok is ehhez kapcsolódnak. A nap folyamán így két fronton zajlik a verseny: az osztályközösségek versengései mellett a jelöltek egyéni kompetenciáit, mint például az énektudást, az intelligenciát és a gyorsaságot is pontozza az egykori királyi jelöltekből álló zsűri. A megválasztott királyi pár egy évig, a következő Árpád Napig élvezheti posztját, aztán átadják ők is a stafétát – folytatta a főszervező.

Egy mindenkiért, mindenki egyért - A programokat lovagi tornák feladatai színesítették, ahol a négy induló – azaz a két király, illetve a két királynőjelölt versengett egymással az ügyességi feladatokban. Az saját osztálytársaik által delegált indulókat egyesével megkérdeztük, miért indultak a trón megszerzéséért. Válaszaikban egyikőjük sem emelte ki egyéni erényeit, osztálytársaiknak tulajdonították az érdemet. A fiatalok elmondták, hogy büszkék társaikra, mindegyik közösség nagy munkát tudhat a háta mögött, a versenyben pedig méltó ellenfelekre leltek egymásban. A lovagi tornát végül a 11.a osztály nyerte, a királyt és a királynét az aulában szervezett bálon koronázták meg.

A diákok a bemutatkozó műsor után bemutatták a kampányvideókat, ezt követte a nagy program, ahol végül fény derült a kampánytörténetek igazi céljára. Polyóka Tamás igazgató elmondta: a program összehozza a diákokat.

– 2019-ben volt utoljára ez a programunk, ezalatt sok egykori tizenegyedikes kimaradt ebből a pótolhatatlan élményből – vannak, akik még nem is tapasztalták a kampány izgalmait. A tanulók sokat készülnek a táncokkal és a filmekkel, a közös hangolódás során pedig gyakran látjuk, hogy ebben a szakaszban lelnek igazi barátokra egymásban itt, a végzős év előtt – árulta el az intézmény vezetője.

A választást a 11. a nyerte. A diákkirály(nő), aki egészen a 2023-as Árpád napig „viselheti a koronát” Szilvási Emese lett.