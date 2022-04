Az esztergomi bazilika, teljes nevén Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház alapkőletételének 200. évfordulójára, április 23-ára és 24-ére kétnapos, gazdag programsort állított össze Magyarország elsőszámú római katolikus temploma plébániájának vezetősége. Az ünnepség első napján délelőtt a Dunakanyar Szimfonikus Zenekar adott koncertet a Szent István téren, majd ezt követte az úgynevezett káptalani nagymise, melyet Mohos Gábor püspök vezetésével Szent Adalbert tiszteletére tartottak meg. Ugyancsak ekkor volt a Budapest-Esztergom Főegyházmegye ministránsainak zarándoklata, illetve a főegyházmegyei Szent Adalbert-díjak átadása.

Forrás: Pöltl Zoltán / 24 Óra

Ez utóbbi résznél tizenhárom egyházi szolgálatot végző személy vehette át az elismerést. Így Bíró Miklós, aki a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály templom kántora, Csanády Mihály és Márta, a Házas Hétvége Katolikus Lelkiség hazai apostolai, Egri László orvos, lelkigondozó, tanár, diakónus, a budapesti Egyetemi Lelkészség és a budapesti Felsőkrisztinavárosi Plébánia munkatársa, Dr. Enyedi Pál, a Zuglói Páduai Szent Antal plébánia orgonista-kántora, Farkas Péter, aki többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Esztergomi Vitéz János és a Váci Katolikus Főiskola tanára és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tudományos tanácsadója vehette át a díjat. Szintén Szent Adalbert-díjban részesült Felcsuti László, az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia körzetében működő, Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének elnöke, Kelemen György, aki zuglói szolgálata mellett a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánián templomi és közösségi szolgálatot végez. Ugyancsak ezt az elismerést vehette át ezen az alkalmon Krancz Albert kántor, aki több településen, így Esztergom-Kertvárosban, Héregen, Tardoson és Péliföldszentkereszten is szolgált, Opalény Izabella, a budapesti VI. kerületi Szent Család Plébánia gyülekezetének tagja, a Szent Jeromos Bibliatársulat elkötelezett munkatársa, Rónai Zoltán a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomgondnoka.

Forrás: Pöltl Zoltán / 24 Óra

A díjátadón Török Iván, tanár, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója, számos budapesti egyházi intézmény alapító, szervezője, teremtésvédelmi keresztutak résztvevője is megkapta az elismerést, ahogy Susán Lajos kántor és rendszeres énekkari tag is, aki, mint a méltatásból kiderült több fővárosi templomban is szolgált és jelenleg is szolgál.

Kétnapos ünnep a centenáriumonA Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház alapkőletételének 200. évfordulójára rendezett kétnapos esztergomi ünnepen nemcsak a fentiekben leírt programok, a szabadtéri koncert, a káptalani nagymise és a Szent Adalbert-díj átadó volt, hanem további programok is. Április 23-án délután a Szent Adalbert Központban mutatták be a Visszatérés a Magyar Sionra című tanulmánykötetet. Másnap, április 24-én a főszékesegyház alapkőletételének 200. évfordulója alkalmából ünnepi nagymisét tartottak a bazilikában, melyen részt vettek a hazai lengyelek képviselői is. Délután a Szent Adalbert emléktáblánál koszorúzást tartottak, majd építéstörténeti kiállítás nyílt a bazilikáról a Panorámateremben és a Kincstárban.