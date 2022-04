A közelmúltban az M5TV csatorna „Erdei utakon” stábja a Gerecse Natúrpark mesés helyszínein járt. A Gerecse Natúrpark közösségi oldalán számolt be arról, hogy Reviczky Gábor színművész milyen megyei helyszíneken járt a Föld Napján. Érdeklődve hallgatta a szakembereket, akik kiváló házigazdaként sok érdekességet meséltek a festői szépségű tájról, az itt fellelhető értékekről, hagyományokról. A Föld Napján csupán szerény ízelítő készült – adták hírül a Gerecse Natúrpark közösségi oldalán, - a megannyi ikonikus helyszínt és számos szereplőt majd a következő rész(ek)ben mutatják be.

Az időjárás nem éppen kedvezett a stábnak, akik Békési János főszerkesztő vezetésével minden lehetséges beállítással és technikával igyekeztek megörökíteni a táj apró szépségeit. A Gerecse Natúrpark bővelkedik tanösvényekben, melyek legkedveltebb helyszíne a Fényes Tanösvény. Az elmúlt évben mintegy 120 ezer látogatót vonzó létesítményt Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója mutatta be Reviczky Gábornak.

Tata és az Öreg-tó környezete a Gerecse Natúrpark leglátogatottabb helyszíne. A természeti értékek különleges világáról dr. Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója beszélt. A város idegenforgalmi vonzerejét, kiemelkedő értékeit, hagyományait Michl József polgármester, az Által-ér Szövetség elnöke mutatta be a filmben.

A térség különösen bővelkedik természeti értékekben, amire Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Gerecsei Tájegységének vezetője adott magyarázatot. Ő mutatta be a Gerecse és az Által-ér völgy kiemelkedő növény- és állatkülönlegességeit is. A Neszmélyi Borút Egyesület fontos értékekkel járul hozzá a Gerecse Natúrparkhoz, hiszen a „Tájban Élő Ember” projekt megvalósításával seregnyi fejlesztésre került sor az elmúlt években, amelyekről Izing László, az egyesület titkára nyújtott áttekintést.

Ha néhány szóban kellene megfogalmazni a Gerecse Natúrpark legfőbb értékeit, akkor a természeti és épített értékek mellett meg kell említeni a borkultúra fejlődését is. Ezt Turay István a saját családi pincészetének bemutatásával is kiválóan érzékeltette.

A hazai natúrparki mozgalomnak mind a négy pillére, a turizmus, az értékmegőrzés, a vidékfejlesztés, és a környezeti nevelés is adott azon a mindössze 25 hektáros területen, amelyen az Agostyáni Ökofalu, a Természetes Életmód Alapítvány humánökológiai bemutató központja épült ki az elmúlt évtizedek során. Mindezt Labanc Györgyi, az alapítvány elnöke mutatta be. Czumpf Attila, a Természetes Életmód Alapítvány létrehozója, az Agostyáni Ökofalu megálmodója egész életét a hiteles példaadásnak szentelte, amellyel valós és lehetséges alternatívát igyekszik nyújtani egy jobb, emberibb világhoz. Ehhez középkori elődeink életmódja, termelési kultúrája is megannyi tanulsággal szolgálhat a ma embere számára is.

A készülő film remélhetőleg hűen mutathatja majd be a Gerecse Natúrpark legfőbb értékeit. Reviczky Gábor és nyolc beszélgető partnere hazánk hetedik natúrparkját más-más szemszögből világítja meg, de valamennyi epizód annak bizonyítéka, hogy az itt élők büszkék arra a natúrparkra, „ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával találkozik” – fogalmaztak a Gerecse Natúrpark közösségi oldalán.

A színművész korábban, a Fejér megyében készített forgatás alkalmával elmondta, azért csinálják a műsort, hogy megismertessék az ország lakóival ezeknek a parkoknak a tevékenységeit.

– Azt, hogy mennyire fontos a természetközeliség, főleg a mostani világban, amikor a gyerekek állandóan telefonoznak. Szeretnénk, hogy legalább egy kis időre ki lehessen venni a kezükből ezt a rossz szokást – emelte ki a színész.