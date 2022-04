Az ország 100 legjobb gimnáziuma között három megyei is helyet kapott - számolt be az eduline.hu a HVG 2022-es gimnáziumi rangsora alapján. Érdekesség, hogy a százas listán az első tízben nem szerepel fővárosi intézmény csak vidéki. Összességében is több vidéki iskola szerepel a legjobb 100-ban.

A lista 60. helyére került az Esztergomi Dobó Katalin, a 82. helyet foglalja el a tatai Eötvös József Gimnázium. Még 99. helyen befért a legjobbak közé a Tatabányai Árpád Gimnázium. Így három intézmény is a legjobb magyar gimnáziumok között szerepelhet.

Mint írják, ebben az évben is több mutatót vettek figyelembe a HVG-rangsor készítői. Az egyik ilyen a 10. évfolyamosok 2019-es kompetenciamérésének iskolai átlaga szövegértésből és matematikából – a koronavírus-járvány miatt 2020-ban ugyanis elmaradt az országos képességfelmérés. Fontos szempont volt a 2019/2020-as tanév végén az érettségi bizonyítványokba bekerült eredmények iskolai átlaga magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint az emelt szintű érettségik aránya.

Kiemelik, hogy az Oktatási Hivatal idén egy új törvényre hivatkozva nem adta át a rangsor készítőinek a felsőoktatásba bejutott diákok iskolánként számított pontátlagát, ezért a rangsor készítői úgy döntöttek, hogy az emelt szintű érettségi vizsgák iskolánkénti arányát veszik figyelembe.