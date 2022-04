Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is megosztotta gondolatait az ünnepségen résztvevőkkel, aki hangsúlyozta, hogy a számok tudománya a humán területeken is kiemelkedő fontossággal bír, hiszen a logikai gondolkodás azon a területen is létszükséglet. A felkészítő tanárok munkáját megköszönte, a helyezéseket elérőknek pedig gratulált.

A továbbiakban a bolyaisok zenés és dalos előadása következett, majd Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója mondott beszédet.

Elmondta, fenntartóként nagy örömet jelent számára, hogy a régió általános iskolásai közül ilyen szép számmal vettek részt a versenyen. Azt kívánta a diákoknak, őrizzék meg a matematika szeretetét, hiszen olyan képességekre tehetnek szert általa, mint a logikus, hatékony problémamegoldó készség. Azt üzente: a számok területén biztosan mozgók azoknak a társaiknak, akiknek nehezebben megy a tudomány, próbáljanak meg segíteni.

A folytatásban az első osztályosoktól a nyolcadikosokig oklevéllel díjazták a dobogós helyet elérőket és felkészítő tanáraikat. A több alkalommal is helyezést elérőknek – a bolyais Kövesi Viktornak és Várpalotai Szilárd Viktornak, az Árpád Gimnázium tanulójának a polgármester külön gratulált, majd köszöntötték a minden évben dobogósokat is.

3. évfolyam díjazottjai:

1. Lipők Bence Levente (Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk., Hegede Ildikó)

2. Tóth Boldizsár (Vértesszőlősi Ált. Isk., Hering Anikó)

3. Víg Johanna (Szent Margit Ált.Isk., Némethné Nánási Erika)

4. évfolyam díjazottjai:

1. Markó Dominik Gábor (Bolyai János Ált. Isk., Berendi Zoltánné)

2. Magyar Máté (Kodály Zoltán Ált. Isk., Straubinger Róza)

3. Magyar Luca (Kodály Zoltán Ált. Isk., Straubinger Róza)

3. Misztl Barnabás (Herman Ottó Ált. Isk., Véghné Szalai Katalin)

5. évfolyam díjazottjai:

1. Bisztriczky Gergő (Kölcsey Ferenc Ált. Isk., Piti Zoltánné)

2. Magyar Milán (Bárdos László Gimnázium, Csermák Júlia)

3. Sümegi Lili (Tarjáni Általános Iskola, Mészáros Edina)

6. évfolyam díjazottjai:

1. Herke Hunor Vajk (Bárdos László Gimnázium, Arany Ildikó)

2. Barta Botond (Bolyai János Ált. Isk., Sámuel Mária)

3. Hartman Ákos Balázs (Kisfaludi M. Ált. Isk. Környe, Kollárné Paragi Éva Ibolya)

7. évfolyam díjazottjai:

1. Jackl Vivien (Bárdos László Gimnázium, Kőrösi-Fehér Róbertné)

2. Kubinger Ákos (Szent Margit Általános Iskola, Nagyné Karch Mónika)

3. Glevitzky Ádám (Pólya György Általános Iskola, Kovaliczky Istvánné)

8. évfolyam díjazottjai:

1. Varga Dániel (Bolyai János Ált. Isk., Sámuel Mária)

2. Kövesi Viktor (Bolyai János Ált. Isk., Sámuel Mária)

3. Várpalotai Szilárd Viktor (Árpád Gimnázium, Blaskó Ildikó)

A megmérettetés a szervezők nélkül nem jöhetne évről évre létre, a versenyszervezésben, a feladatok összeállításában és javításában segítőknek is megköszönték a munkát.