Mások bajainak gerendáiból ácsolt tutajon örvénybe eveztem, s az én nyomorúságom kis gyufaszálaival tüzet rakni igyekeztem.

– ezt a Váci Mihály idézetet választották közös köszöntésükben az ünnepség résztvevői: a Tatai Járásbíróság akkori elnöke, akkori és korábbi bírák és bírósági munkatársak, valamint a meghívott ügyvédek. Kevés olyan hölggyel találkozhatunk, aki több mint fél évszázadon át dolgozik folyamatosan. Dr. Rigó Kornélia hosszú pályafutása alatt szakmájához mindvégig hű volt, jelenleg is ügyvédként dolgozik Tatán.

– Hogyan döntött az ügyvédi pálya mellett egy olyan korban, amikor egyáltalán nem volt jellemző, hogy egy nő ezt a hivatást válassza?

– Eredetileg bíró szerettem volna lenni, annak is készültem, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon már a helyem is megvolt. Az egyetemen viszont azt javasolták nekem, hogy tanulmányi eredményem és habitusom miatt – mert mindig segíteni szerettem volna másoknak – inkább ügyvéd legyek. A Tatabányai Ügyvédi Kamara hirdetett ekkor ügyvédjelölti felvételt, és végül így kerültem már a diploma előtti gyakorlat fél évében Tatabányára, és lettem itt ügyvédjelölt.

– Milyen ügyekkel foglalkozott a pályája során?

– Szerettem a különféle büntetőügyekben védő lenni, sok kirendelést elláttam ügyvédjelölt koromtól kezdve. Hittem az ártatlanság vélelmében, saját tapasztalatból is tudtam, hogy történnek igaztalan, alaptalan feljelentések és vádemelések. A polgári ügyek közül a házassági bontóperekben, gyermek­elhelyezési ügyekben jártam el leggyakrabban. Azzal a reménnyel indultam el ügyvédként a pályán, hogy segíteni tudok a bajbajutott embereknek, a fiatalkorú vádlottaknak, és azoknak a családoknak, ahol gyermekek vannak és mégis a házasságuk felbontására kényszerülnek. Hozzáteszem, csonka családban nőttem fel, és tudtam mit jelent egy válás, sajnos azért is, mert később én is elvált lettem.

– Tudna említeni egy meghatározó szakmai élményt a pályájáról?

– Többet is, de ami hirtelen eszembe jut, az egy emberölés kísérletével vádolt asszony védelme. Megalázott helyzetében, egy vita hevében védekezve, felvette az asztalon előtte lévő kést és megszúrta agresszív élettársát. A vele szemben folyó eljárás végül számára kedvező eredménnyel zárult, amiben közrejátszott, hogy sok enyhítő körülményre tudtam hivatkozni az érdekében.

– Milyen jelenleg a munkája?

– A mai világban már nehezebb. Minden ügyben számítógépre van szükség, hiszen a beadványokat már nem papíron, hanem elektronikusan kell elküldeni. Ma is szívesen közreműködök szerződéskötéseknél, de már egyre kevesebbet dolgozom, inkább a családra, Robikára, a tízéves unokámra, és a barátokra fordítok több időt. Imádom a verseket, rendszeresen járok a tatai versbarátok közé. Jó érzéssel tölt el, hogy az ügyvéd kollégáim is számítanak rám a kamarában. A választási közgyűlést korelnökként legutóbb én nyitottam meg, és talán a következő közgyűlésen is ott lehetek még ügyvédként.

– Mit tanácsolna azoknak a lányoknak, nőknek, akik jogi pálya választásán, esetleg önálló vállalkozás indításán gondolkoznak?

– Elsősorban azt, hogy bízzanak magukban, ne mondjanak le az álmaikról. A pályakezdő társaimnak azt javaslom, hogy bátran vállalják ezt a felelősségteljes és nem könnyű hivatást. Szükség van az igazságszolgáltatásban, de az élet más területein is a női precizitásra, érzékenységre és a szerető megértésre, viszont hagyják az irodában és ne vigyék haza az ügyeket és a gondokat.

Lelkiismeretes és megbízható - Dr. Rigó Kornélia ügyvéd a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg jogász diplomáját 56 évvel ezelőtt, 1966-ban. – Nagykátáról, az Alföldről kerültem egyedülállóként Tatabányára, majd 1969-ben Tatán lettem ügyvéd – fogalmazott érdeklődésünkre dr. Rigó Kornélia. Az ügyvédi kamara nyilvántartása szerint Tata, valamint Tatabánya területén ő volt az első nyilvántartásba vett ügyvédnő. A bírósági tárgyalókban a vele közösen eljárt bírók és ügyvéd kollégák a munkájában mindig nagyon lelkiismeretes, korrekt és megbízható kollégának tartották.