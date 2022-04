A víz világnapjának megünneplése kicsit másképp zajlott az idén Tardoson, mert nem csupán egyetlen napra „koncentráltak.” A projektet ebben az esztendőben kéthetesre tervezték. A víz mint az élet nélkülözhetetlen kelléke a programok lezárása után a gyerekek számára is fontosabbá vált. A kéthetes tervüket nagyban segítette a „Happy hét” program által összeállított tevékenységlista, amit persze pedagógusaik gazdag ötleteivel bővítettek.

Maketteket készítettek

Az első napokban 4D-s makettet készítettek a víz körforgásáról, amely alapján még a legkisebbek is megértették, hogyan is kerülnek a felhőkbe az esőcseppek. Miután a felhők között is különbséget tudtak már tenni, meseországba varázsolták őket, ahol mesepárna segítségével A 3 pillangó című mesét adta elő az óvónéni.

Minden a vízről szólt

Egész héten halakat, tengeri állatokat is színeztek. Papírgurigából békát készítettek, és dobozokból kis akváriumot. A békák nagy ellenfelét, a gólyát origamimódszerrel hajtogatták ki. Az igazi meglepetés azonban a vízizsaru-szolgálat és a vízi bár volt. A gyerekek közül választottak „zsarukat”, akik egész nap fokozottan figyelték társaikat, hogy a csoportszobában található vizestartályból többször is igyanak. A vízi bárban szintén a víz kapta a főszerepet, csak egy kicsit „megbolondítva.” A mixer citromot, áfonyát, narancsgerezdet rakott a poharakba, és szívószállal, napernyővel díszítette. A látványos poharakból már mindenki szívesen ivott.

Békát is mentettek

A programok során kirándulást is szerveztek Malomvölgybe. Ezt a csodás tavat érdemes mindenkinek megtekinteni. Mint minden évben, idén is, az út mentén a békamentők már felállították a védőhálót, hogy az útra tévedt békákat megmenthessék. Egy kis béka szerencsés volt, az óvodások visszahelyezték a tóba az elkószáló példányt. A tó állandó vendége egy szürke gém, „aki” a gyerek láttán sem ijedt meg. A barangolást követően alaposan elfáradtak a csöppségek. Ezen a napon nem is volt gondjuk a dajkáknak, óvó néniknek az altatással.

Járt a jutalom

A következő héten tovább folytatódott a projekt. Ekkor feladatlapokat, keresztrejtvényeket oldottak meg. De nagy izgalommal töltötte el az apróságokat a növényültetés és az új, vizesasztal kipróbálása. Zárásként: vízcseppkvízen adhattak számot megszerzett tudásukról az ovisok. A jutalom pedig mindenkinek járt. Az óvónéni és a dajka néni előadásában Az öreg halász és a nagyravágyó felesége meseelőadásra kaptak belépőjegyeket. Az előadást hatalmas taps kísérte, és a nap végén ajándék kék lufival és kis palackos ásványvízzel hagyták el a nevelési intézményt.