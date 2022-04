– Ez az első munkahelyem – mondta Fazekasné Koltavári Csilla, aki több mint 3 évtizede dolgozik a Móra Ferenc Általános Iskolában. A mára igazgatói posztot betöltött vezető végigjárta a ranglétrát és büszkén mesélt az elért eredményeiről, valamint hitvallásáról is, ami mentén végzi munkáját nap mint nap.

Minden pozícióban helytállt

Fazekasné Koltavári Csilla kezdetben tanítói feladatokat látott el, majd a munkaközösség vezetője lett, később intézményvezető-helyettes pozíciót is betöltött, végül anyai teendői miatt néhány évet otthon töltött. Három éve pedig az általános iskola igazgatója. Úgy emlékszik vissza intézményvezetőként eltöltött első évei nem voltak zökkenőmentesek. 2020-ban felütötte fejét a világjárvány és teljesen ismeretlen helyzet várt a mórásokra is.

Remek iskolai eredmények

– Minden kezdeti nehézség ellenére sikerült alkalmazkodnunk. Több mint 160 tanulónk van, két ukrán gyermek is tanul nálunk a harmadik és az ötödik osztályban – nyilatkozta az igazgató, aki örömmel újságolta az iskola remek eredményeit. – Egy híján minden tanterem korszerű interaktív panelekkel felszerelt. Kitűnő pedagógusaink vannak, akik tehetséggondozásban kiválóak, de felzárkóztatásban is. Dolgozik nálunk logopédus és gyógypedagógus is.

Méltán híres az iskolai énekkar. Minden harmadik tanuló muzikális, de természetjárás vagy rajz- és angolszakkör is választható az iskola utáni foglakozásokon.

– Itthon vagyok. Nagyon szeretem az iskolát, a pedagógusokat és a diákokat is.

Öröm velük együtt dolgozni és az iskola működéséért tenni nap mint nap. Azt hiszem, az eltelt 30 év elegendő bizonyíték erre

– mondta Fazekasné Koltavári Csilla, akinek munkája mit sem érne a többi pedagógus kiváló szakmai munkája nélkül. Mi sem lenne erre jobb bizonyíték erre a bokodi diákok tanulmányi versenyeknek való rendszeres részvételénél.

– Az az igazgató vagyok, aki hagyja, hogy a kollégák megvalósítsák a jó ötleteiket – tartja magát hitvallásához az igazgató, akinek tervei között szerepel az udvarrendezés, azon belül egy pihenőtér kialakítása.