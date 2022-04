A Magyar Suzuki hajómotor üzletága szemétszedő akciót és a környezetvédelemhez kapcsolódó programokat szervezett Esztergomban április 22-én, a Föld napján. A vállalat a Clean Up the World nemzetközi projekthez kapcsolódva összesen egy konténernyi hulladéktól tisztította meg a közkedvelt pihenőhelyet, a Palatinus-tó északkeleti partját. Megtudtuk, hogy a Suzuki Motor Corporation hajózási üzletágában tavaly világszerte 1700 önkéntes vett részt a tengerek, folyók és tavak megtisztításában, 2010 óta pedig több mint tízezren. Esztergomban a Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóival együtt szedték a „hajómotoros” dolgozók a szemetet. Ezt követően Fehér Györgyi, az esztergomi Duna Múzeum múzeumpedagógusa tartott előadást a vízhez kapcsolódó környezetvédelemről, majd ebéd után Bonifert Zsuzsanna a helyi búvárbázis képviseletében vonta be interaktív előadásába a résztvevőket. A hulladék elszállítását Esztergom Város Önkormányzata biztosította.