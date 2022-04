Dörnyei Bélánál igazi feltöltődés kapható: egy pohár frissítővel a kézben lehet gyönyörködni a Bokodi-tó panorámájában a stégen álló bodega napozóteraszáról. Az arra érkezők egyedi hozzáállással találkoznak, a stégtulajdonosok többsége nem kér a turistákból.

Érezd magad otthon az otthonunkban!

– ilyen jókívánságokkal találkozni a bokodi stégek egyikén, az Erőműi tópart végénél járva. A transzparens az úgynevezett Blöri Tanya előtt áll, amelyen színes és szívélyes üdvözlet olvasható és invitálás, valamint kellemes zene csábítja stégére a turistákat.

Ismeretes, a Lebegő faluként számon tartott látványossághoz évek óta turistabuszok járnak. A hely a népszerűségét egyebek mellett annak a 2012-es új-zélandi netreklámnak is köszönheti, amelynek főszereplője egy oroszlányi horgász. Azóta klipet forgattak a helyszínen és több felvétel is készült, divatreklámok és esküvői fotók is készültek a Bokodi-tónál.

A többség tiltakozik ellenük - Az oroszlányi erőmű 1961-ben épült, melynek szüksége volt egy hűtőtóra. Utóbbi az évek során horgászparadicsommá vált és sorra épültek itt a vityillók. Jó pár éve, egy tiltakozó akció során már néhány horgász zárható vasrácsos ajtót is felszerelt az egyre szemtelenebb turisták megfékezésére.