Mint arról beszámoltunk, egy pofátlan audis az M1-esen április 14-én késő délután Tata térségében a megkülönböztető fény- és hangjelzést is használó mentőautó előtt próbált gyorsabban haladni a kocsisornál. Az autós amellett, hogy nem engedte el a szirénázó járművet, még mutogatott is. Ráadásul még a többi autóst is veszélyeztette azzal, hogy egyikőjüket leszorította a sávból. Tettét a mentősök rögzítették videóra.

Borbély Zoltán ügyvéd a TV2 Tényeknek kiemelte: a mentő akadályozása önmagában egy súlyos szabálysértésnek minősül.

– Nagyon fontos kérdés, hogy az autós tudatosan nem tér ki a mentő elől. Könnyen lehetséges hogy az elsőbbség és előzés szabályának megsértése miatt szabálysértési eljárásában akár örökre el is vehetik az autós járművezetői engedélyét – emelte ki az ügyvéd. Hozzátette: ha elkapják a vétkes sofőrt, 150 ezer forint pénzbírságot is kaphat.

Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértő is elemezte az egész cselekményt. Mint kiemelte, a Kresz kimondja, hogy biztosítani kell a menekülőutat a szirénázó mentőnek. Emellett a menekülőfolyosó biztosítása is előírás. Autópályán ezt úgy kell megvalósítani, hogy minden autós jobbra húzódik

A szakértő azt is kiemelte, hogy az audis tette magával hozta a következő baleset lehetőségét is. Ugyanis kiszámíthatatlan volt, mit fog csinálni.