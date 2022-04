„Egy másodpercen múlik az élet!” címmel tartott előadást a Vértes Agorájában Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője. A megye több intézményéből: Tatáról, Esztergomból és Tatabányáról érkező diákok hallgathatták meg és tudatosíthatták magukban, hogy a közúti balesetek főbb kiváltó okai az emberi hibák és mulasztások.

A 18 év munkatapasztalataiból összeállított előadáson a tragikus valóság elevenedett meg az Agora elsötétített nagytermében. A diákok arcát szomorú képsorok világították meg a szakértő kisfilmjére, amelyből kiderült, milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat gépkocsivezetés közben.

„Egy másodpercen múlik az élet!” címmel tartott előadást Pintér József (Forrás: Dallos István / 24 Óra)

Pintér József az előadás elején a BALESET feliratú táblát helyezte el az előadói asztalon. A felirattal kapcsolatban elmondta: a legnagyobb közlekedési tragédiák okait ebben a szóban található betűkből ki lehet olvasni: Biztonsági öv hiánya, Alkohol, Linkség, Előzés, Sebesség, Elalvás, Telefonhasználat. Egytől egyig veszélyes helyzetek előidézői. Az eseteket az előadó témakörökre bontva, esettanulmányokkal, képekkel is szemléltette.

Ha már elkerülhetetlen az ütközés - Amennyiben elkerülhetetlen a csattanás, a sofőr úgy védheti meg magát a komolyabb sérülésektől, például egy páros alkartörésről, ha elengedi a kormányt, karjait keresztezi maga előtt és behúzva tartja a végtagjait. Az irányíthatatlanná váló autót ugyanis kiemelten veszélyes tovább kormányozni, az előbb említett testtartás felvételével viszont a lehető legkisebbre lehet csökkenteni a sérüléseket.

A teremben csend volt. A diákok nem pusmogtak, nem nevetgéltek. Nem is merülhetett fel ilyesmi bennük, hiszen az előadó a vászonról olyan erős képeket „tolt az arcukba”, amelyek biztosan célba érnek: meghökkentenek, elgondolkodtatnak, és talán életet is mentenek majd. Pintér József számos szomorú példát hozott fel és mutatott be arra, mi történik, ha nem kötjük be a biztonsági övünket.

A biztonsági öv hiánya nem a balesetnek, hanem a tragédiának lesz majd az oka.

Az elmondott, képekkel is szemléltetett történetekből kiderült, milyen végzetes következményei lehetnek annak, ha a vezető, az anyós- vagy a hátsó ülésen utazó utas nem köti be magát. Ami baleset esetén mind az autó sofőrjének felelősségévé válik. A példaként felhozott baleseteket a helyszínelő a bekövetkezés pillanatától mutatta be.

Ha te okozol másnak balesetet, és az az ember abban az autóban nincsen bekötve, és ezért ő meghal, akkor te okoztál halálos közlekedési balesetet. Ha elmentek bulizni, és a te kocsidban valaki nem köti be magát, te vezetsz, de árokba hajtasz és a be nem kötött haverod meghal, azért is te leszel a felelős.

– ébresztette rá a fiatalokat Pintér József arra, hogy a sofőrnek mások élete is a kezében van, utasai felelős vagy éppen felelőtlen magatartásának következményeivel is neki kell (el)számolnia. A balesethelyszínelő precedenseken keresztül bizonyította azt is, hogy pár másodpercnyi odafigyelés: az öv becsatolásának „fáradsága” milyen helyzetekben hogyan védhette volna meg a végzetes vagy súlyos sérülésektől az áldozatokat. A sokkolónak is mondható üzenetek célja az volt, hogy tudatosítsa a fiatalokban, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenségnek visszafordíthatatlan következményei lehetnek.