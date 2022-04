Kétnapos rendezvényen mutatkozott be az esztergomi repülősport és több old timer repülőgép. Április 23-án a város főterén több vitorlázórepülőt, illetve különféle típusú motoros gépek látványos modelljeit lehetett megtekinteni. Köztük volt több olyan is, mely a drónokhoz hasonlóan működött.

A régi esztergomiak még tudják, hogy az olyan legendás gépek, mint a Vöcsök vagy a Góbé az város egykori repülőgépgyárában készültek, így a Széchenyi téri kiállítás amolyan helyi ipar- és közlekedéstörténeti tárlat is volt egyben.

Forrás: Pöltl Zoltán / 24 Óra

A Széchenyi téri eseményen a gyerekeknek az egyes repülőgép típusokat összerakós játékban lehetett megjeleníteni, illetve repülőgép szépségversenyt is tartottak, ahol a szavazók között ajándékokat és vitorlázórepülést sorsoltak ki. Április 24-re ennél még izgalmasabb programmal várják az érdeklődőket a város határában lévő reptérre, ahol a Góbé nevű repülő és az R-22 nevű futárgép lesz a fókuszban, a repülők múltjáról, jelenéről szóló előadásokon, célleszálló bemutatókon, gyerekjátékokon.