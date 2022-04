Pleier Tamás intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd az 5/a osztály műsora következett, amely sok hasznos információt tartalmazott a Földről, a hulladékkezelésről, a környezetvédelemről. Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója eredményes, örömteli pillanatokat kívánt a versenyzőknek és a hallgatóságnak egyaránt, majd előadásokkal folytatódott a program a Bárdos László Gimnázium ebédlőjében, miközben két teremben zajlott a verseny.

Az első előadó dr. Fogel Lajos volt, igazságügyi orvosszakértő, aki a világjárványokról beszélt. A diákok meghallgathatták Zichó Viktor hegymászó és világutazó előadását Csoma útján két keréken címmel, de hallhattak az automatizálásról, a közösségi média veszélyeiről, a tűz és a jég országáról is. A délután folyamán a vadgazdálkodás és vadászat is szóba került, s a szemét metamorfózisa, valamint az ökológiai válság mellett a tudatos gyógyszerfogyasztásról is informálódhattak a diákok és érdeklődők.

A versengés két szekcióban zajlott. A környékből csaknem húsz tehetséges diák számolt be tudásáról. A biológia szekcióban és a környezetvédelmi szekcióban is tíz perc állt a tehetségek rendelkezésére. Előadás szólt a túlsúlyról, a búzafűléről, az Esztergomi fecskevédelemről, valamint a tatabányai környezetvédelmi problémákról és megoldásaikról is a gimnáziumi tanulók prezentációiban. Az aulában virág és mézvásár is várta a látogatókat és kiállítást is megnyitottak a rendezvényen.

Felelősen gondolkodnak - A Bárdos László Gimnázium jó gyakorlata a Diákbiológus és Környezetvédő Nap – mondta Pleier Tamás, az intézmény igazgatója. - Lehetőleg a legkorszerűbb ismereteket segítő előadásokkal tágítjuk a látóterét a diákoknak és felnőtteknek, illetve két szekcióban versenyeznek is a tanulók. A fiatalok rendkívül fogékonyak a témákra – tette hozzá. - Ha fontos problémával megszólítjuk őket, motiválhatóak, és abban az esetben a felelősségvállalásuk is tapintható.