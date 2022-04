A tatai dandár április 22-én pénteken, a Klapka György laktanyában, a Bacsó Béla út 66-ban nyílt napot tart, amelyen a látogatók statikus és dinamikus haditechnikai bemutatót láthatnak, valamint toborzó és orientációs nap kerül végrehajtásra, amelynek keretében az érdeklődők minden megtudhatnak az alakulatról és katonák életéről. A rendezvény regisztrációhoz nem kötött, oltási igazolvány nem szükséges. A rendezvényen azonban csak magyar állampolgárok vehetnek részt, amelyet a helyszínen ellenőriznek. 18 év alattiak csak felnőtt kíséretében mehetnek a nyílt napra.

Mint a tatai dandár Facebook-oldalán található programból kiderül, reggel fél 9-kor nyitják a laktanya kapuját, majd az ünnepélyes megnyitó után bemutató következik. A nap folyamán kétszer is a dandár zenekara ad alakuló térzenét. Emellett a honvéd kadétok akadálypálya versenye is lesz. A program tervezetten 14 órakor fejeződik be.