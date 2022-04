Az ünnepségen Mihelik Magdolna polgármester köszöntötte a jelenlévőket, köztük dr. Hatala József nyugállományú rendőr altábornagyot, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökét, Farkas Gábor rendőr dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt, majd örömét fejezte ki, hogy új eszközzel gazdagodott a település. Véleménye szerint a városba érkező turisták, illetve a helyiek is örömmel vehetik igénybe a szervizpontot, ahol a szerszámok segítségével kisebb javításokat is el lehet végezni. Dr. Hatala József ismertette, hogy hat évvel ezelőtt indult a BikeSafe program, mely révén a rendőrök nagyobb eséllyel találhatják meg az ellopott bicikliket. Megjegyezte, hogy egyre többfelé épülnek kerékpárutak, növekszik a kerékpárosok száma is, akik számára bizonyos esetekben a szervizpontok is kifejezetten nagy segítséget jelenthetnek.