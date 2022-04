A Föld napja adta a központi témát a Piarista Rendházban lévő Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban, ahol a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának Csecsemő- és kisgyermeknevelő Alapképzésen tanuló másodéves hallgatói az újrahasznosítás terén is tapasztalatokat szereztek.

Dr. Molnár Katalin, a Benedek Elek Pedagógiai Kar intézetigazgatója, egyetemi docens úgy nyilatkozott: a Soproni Egyetem zöldegyetem, minden egyes kar és szak szervez a témával kapcsolatos kurzusokat, melyek különösen fontosak a pedagógiai jellegű képzések esetében, hiszen a kisgyermekek életében a 3 éves kor alatti időszak a legmeghatározóbb abban, hogy a világgal való ismerkedésük milyen szemlélettel valósul meg.

A hallgatók különböző feladatokat kaptak az eseményen. Többek között bemutatták, hogyan ismertetnének meg egy állatfajt a kisgyermekekkel, valamint újrahasznosítottak és újrahasználtak a bevásárláshoz alkalmas táskákat, és zacskókat is készítettek – számolt be az eseményről a tata.hu.