Tát „1942–2022: az eltelt időszakot ez a két évszám jelképezi, a közte lévőt tölti fel az ember cselekményekkel” – jegyezte meg Horváth István korábbi iskolaigazgató, Tát díszpolgára, aki januárban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját.

– 1942-ben, a fordulat évében látta meg a napvilágot.

– Bizony. Őseim világéletükben vidéken éltek, így furcsa, hogy én mégis Budapesten születtem. Ennek egyszerű oka van, hiszen édesanyám ott szolgált egy polgári családnál. Nem is voltam városi fiú, mert tíz nap után hazavittek Nagybörzsönybe a nagyszüleimhez. Náluk egyébként hét gyermek nőtt fel, a legidősebb 1920-ban, a legifjabb 1937-ben született. Nagy szegénységben, de nagyon nagy szeretetben éltünk együtt.

– Melyek a legszebb gyermekkori emlékei?

– Nagybátyáim minden csibészségre „kiképeztek”, és mire 1948 szeptemberében az iskolába kerültem, addigra már jártas voltam famászásban, sőt verekedésben is. Jeles érdemjegyeket szereztem, de nagy hátrányomra szolgált, hogy szüleim délutánonként már minden csínytevésemről tudtak, mert édesanyám, Györök József tanítónál szolgált.

– Végül egészen fiatalon búcsút intett a börzsönyi hegyeknek.

– Igen. A változást 1949 októbere hozta el, apukám ugyanis bányacsillésként került át a Dorogi Szénbányák Vállalathoz (DSZV) tartozó, Annavölgyön található X-es aknába. Jómagam október elsejével kerültem a Jobbágyi Tihamér igazgató által vezetett sárisápi állami iskola II. osztályába, Pócs Mária tanítónő kezei alá. Sokat változtam. Tanulmányaimat kezdetben jó, majd később jeles és kitűnő eredményekkel végeztem. Mindezt kiváló tanítóimnak, tanáraimnak, Kurbéli Kálmánnak, Jalsovszky Gézánénak, Kiss Lajosnak és Schmidt Ferencnének köszönhetem. Ők tanítottak hitre, magyarságra, tudományokra és tiszta erkölcsre. Ott lettem az, ami vagyok, csak hálával tudok visszaemlékezni rájuk.

– Milyen emlékek fűzik még Sárisáphoz?

– Sárisáp számomra a nyitást jelentette a világra, ahol volt sport, mozi és néptánc­csoport is. Huszonhárom éves koromig tagja voltam a futballcsapatnak, rendszeresen visszajártam edzésekre, illetve mérkőzésekre. Idővel aztán kezdtem másként gondolkodni, érezni az emberek barátságát. Máig tartó kötődéseink vannak Sárisáphoz, pedig „szétszóródtunk” az országban.

– A pályaválasztás meghatározza az ember jövőjét. Merre vezetett tovább az útja?

– A nyolcadik osztályt 1956 júniusában fejeztem be, eredményeim predesztináltak a továbbtanulásra, de a család anyagi helyzete miatt mielőbbi kereseti lehetőséget jelentő szakmát választottam. Így iskoláztak be a szénbányák által bánya-elektrolakatos tanulónak. Társaimmal együtt Pétfürdőn voltunk kollégiumban, és Várpalotán volt a gyakorlati helyünk. A sors iróniája, hogy közbeszóltak a képzésbe a forradalom és szabadságharc eseményei.

– Mi történt pontosan?

– Október 31-én szélnek eresztették a kollégium tanulóit, négy sárisápi és három dorogi társammal együtt autóstoppal indultuk haza. Kalandos, veszélyes útnak néztünk elébe, egy siófoki cukrász vett fel bennünket Székesfehérváron és vitt Budapestre. Az éjszakát náluk töltöttük, másnap, november 1-jén reggel indultunk tovább. A Felvonulás téren körbejártuk a ledöntött Sztálin-szobor égbe meredő csizmáját, és láttuk a beletűzött magyar nemzeti színű zászlót a kivágott címerrel. Nem sokat értettem akkor abból, mi miért és hogyan történt. A forradalom leverése után a cég visszavárta a tanulóit, a családom viszont úgy döntött, hogy jövő ősszel középiskolába mehetek.

– Nem is tért vissza Pétfürdőre?

– Nem. 1957. február elsejével, tizenöt éves koromban helyezkedtem el a DSZV Borókási Bányaüzem XIV. aknájánál. Augusztus 23-ig dolgoztam ott, sosem felejtem el, hogy ott tanítottak meg az emberek megbecsülésére, tiszteletére, szeretetére. Azóta tudom, miért mondja a bányász és mit jelent az a szó, hogy „pajtás”. Aztán 1957–1961 között középiskolásként az esztergomi Bottyán János Gépipari Technikumba jártam, közben a család Sárisápról Tát-Kertvárosba költözött. Az érettségi után rövid időre a Dorogi Bányagépgyárba kerültem, majd a Tokodi Üveggyárban dolgoztam műszaki rajzolóként és gépészeti előadóként. Legendás iparos emberekkel voltam körülvéve, akik átadták nekem a gyakorlati tudásukat.

– Munkásból lett pedagógus. Hogyan vezetett az útja az iskoláig?

– 1970-ben a Tokodi Üveg­gyárban a TMK-műhely lakatos csoportjának művezetői beosztására jelöltek. Megszerettem a gyári közeget, de elgondolkodtatott, hogy végül egy kollégámat választották meg helyettem művezetőnek, majd az apparátusban kívántam érvényesülni. 1974-ben tanítóként végeztem az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, majd öt évvel később az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai szakán tanári oklevelet szereztem. A nyolcvanas években többek között Dorogon a művelődés, a kultúra, a közoktatás területének elősegítéséért dolgoztam. A rendszerváltás után fél évre elszegődtem egy kőfaragó barátomhoz segédmunkásnak, majd az ismereteim nyomán úgy döntöttem, hogy megmérettetem magam a pedagógusi pályán.

– Tizennégy éven át vezette a községi iskolát. Mit emelne ki ebből az időszakból?

– 1990-ben megpályáztam az igazgatói pozíciót. Sokan nem ismerhetik a körülményeket, mert az intézmény belső élete volt, de elődöm, Bodnár Sándor belefáradt az évek során a napi őrlődést okozó munkába. Augusztus 1-én kineveztek a munkakör betöltésére, sok aggály volt bennem ezzel kapcsolatban, hiszen gyakorlattal rendelkező kollégákkal szemben kaptam meg a bizalmat. Egészen 2004. június 30-ig voltam intézményvezető, ebből hat évet úgy dolgoztam, hogy 1998-ban Papp József igazgató nyugdíjazása után összevonták a település két általános iskoláját.

– Mennyire szült konfliktusokat ez a döntés?

– A két intézmény sajátos hagyományokkal, történelmi múlttal, önálló tantestülettel rendelkezett. Mégis, amikor megkezdtük a közös munkát, igen határozott döntéseket kellett hozni, hogy egy irányba húzzunk. Idő kellett hozzá, amíg kölcsönösen megismertük egymás erényeit, le tudtuk faragni egymás hibáit. A vezetőségnek sok munkát jelentett, meg kellett győzni kollégáimat az út helyességéről. Mindennél fontosabbnak pedig a gyermekeket tartottuk, hiszen pedagógusként nekik kell alárendelnünk a szakmai, akarati, emberi mivoltunkat.

– Mit tart az igazgatói időszaka legnagyobb eredményének?

– A pedagógiai programunkban alapvető helyet foglalt el a német nemzetiségi és a számítástechnikai oktatás. Büszke vagyok arra, hogy az országban az elsők között szereztünk be számítógépeket, az 1994/95-ös tanévet hét darab készülékkel indítottuk. Ezenkívül nagy sikernek tartom a németországi testvérvárosunkkal, Buseckkel kialakított cserediákprogramot is. Még igazgatóként hoztam létre a Táti Iskoláért Alapítványt, amely azóta is tisztességesen működik, és az adományokat minden évben fontos célokra, például padok és különböző eszközök beszerzésére fordítottuk. Kiváló kollégákkal dolgoztam együtt, sok feladatot oldottunk meg.

– Nyugdíjazását követően sem felejtették el, mi mindent tett Tátért, 2014-ben ráadásul dísz­polgári címet kapott. Hogyan élte meg az elismerést?

– A rendszerváltás után sem távolodtam el a közélettől, hiszen 1998–2010 között tagja voltam a helyi képviselő-testületnek, igyekeztem a település érdekeit szolgálni. Ezenkívül 2002–2006 között a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésben összekötő szerepet töltöttem be, ugyanis az oktatási és sportbizottságban tevékenykedtem. Hosszú közéleti pályámat elismerték szép szóval, díjakkal, a nyugdíjba vonulásom után átvehettem a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet is. Ugyanakkor kifejezetten büszke vagyok a díszpolgári címre, mert ezt azoktól az emberektől kaptam, akikért 1958-tól dolgoztam. Mindig kiálltam a tátiakért, ami ma is további munkára kötelez.

– Nyugdíjasként mivel tölti a szabadidejét?

– Elsősorban helytörténeti kutatásokkal, azon belül pedig iskolatörténettel foglalkozom. A kertvárosi településrészen található intézmény fennállásának ötvenedik évfordulójára elkészült az iskola 50 éves múltját feldolgozó kiadvány. Ez a kötet az iskolatörténet mellett elsőként érinti Tát-Kertváros kialakulásának szociológiai folyamatát, és azt, hogy miképpen lett egy egységes, bányászok által lakott falu szerves része a nagy történelmi és sváb hagyományokkal rendelkező községnek. A falusi iskola 150 éves fennállását 2010-ben ünnepeltük, és az eltelt másfél évszázad története szintén feldolgozásra került, elsősorban a korábbi igazgatók tevékenysége alapján. Az intézmény helytörténeti alapítványa mindenkor nagy tisztelettel emlékezik meg azokról a pedagógusokról, akik jelentős munkájukkal hozzájárultak iskolánk hírnevének gyarapításához. Ennek fejében született meg 2019-ben az az ünnepi megemlékezés, amely egykori iskolánk nagy hírű igazgatójának, Besey Sándor igazgatónak a munkásságát mutatta be.

Két gyermeke, négy unokája született - Horváth István 1965. június 9-én feleségül vette Mechler Juliannát, ötvenegy évig voltak házasok. Elmondása szerint igazi kitartás, az egymásért való kiállás jellemezte kezdetektől fogva a kapcsolatukat. Két gyermekük született: Horváth Mónika 1968-ban, Horváth Éva 1973-ban látta meg a napvilágot, édesanyjuk álmának megfelelően mindketten pedagógusok lettek. Horváth István felidézte, hogy az embert próbáló, megannyi tanulással járó hetvenes években a család távolléte nehezítette a feleségével való kitartását, de a szülei sok segítséget nyújtottak a gyermekek nevelésében. Mindkét lánya családot alapított, így Horváth Istvánnak négy felnőttkorú, két fiú, két lány unokája van.