A Magyarországi Táncháztalálkozó harmadik napján más-más régiók mutatkoztak be. Idén Fejér-,Veszprém- és Komárom-Esztergom megyéken volt a sor. Minden megye a saját népművészetét bemutatva, a küzdőtér óriási színpadán adott műsort, valamint tanította saját táncait, dalait két órában.

Szűkebb hazánk példátlan összefogásról tett tanúbizonyságot azzal, hogy öt táncegyüttes teljes létszámmal képviseltette magát. Ezek a következők voltak: a tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ Csutri táncegyüttese, a tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola együttese, a kisbéri Langallik Néptáncegyüttes, a tatai Pötörke Népművészeti Egyesület, a komáromi Garabonciás Folklór Egyesület.

Rajtuk kívül három megyei – a környei Szivárvány Táncegyüttes, a tatabányai Bányász Táncegyüttes és a tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes – néhány tagja is részese volt a találkozónak. Emellett a megyei programban közreműködtek a tatai Csevergő és a tatabányai Pünkösdi Rózsa énekegyüttesek, Bergics András dudán és a tatai Kincső zenekar vendégzenészekkel kiegészülve.

Bergics András dudán játszva kísérte a néptáncosokat

Forrás: Beküldött/Rencz Nobert

Komárom-Esztergom kivételes megye volt, mert a 165 tagú delegáció programjában, az egykori Komárom és Esztergom vármegyék területéről is érkeztek hagyományőrzők, így a felvidéki Kéméndről és Martosról is. Ez a társaság külön kis műsort mutatott be a színpadon. A megyei előadás során százhatvanan léptek a világot jelentő deszkákra, és csak a helyi gyűjtéseket mutatták be. A közönség megismerhette a bajnai dudanótákat, a Komárom megyei karikázót, a sallai verbunkot és váskatáncot. A fináléban a bajnai lassú és friss, valamint a hagyományőrző falvak csárdásai szerepeltek.

Összegezve a rendezvényen történteket, hatalmas sikert aratott szűkebb hazánk mindössze 20 perces műsora, amit szeretnének megismételni, május 8-án, 16 órától, a X. Forgórózsa Fesztivál keretében Tatabányán, az Agora színpadán, a Megyei Értéktár keretében.