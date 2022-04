Egyértelműen az ország legnépszerűbb teljesítménytúrája a Gerecse 50 – hosszú ideje kiegészítve a 10, 20 és 30 kilométeres lehetőséggel. Az idén, pontosabban április 23-án, szombaton rendezik a jubileumi, 40. túrát, ennek apropóján csak most lesz 40 kilométeres táv is. Fontos dolog, hogy a szervező Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) csakis online nevezéseket fogad el. A cikk írásakor még minden távon volt „üres hely”, érdemes tehát átgondolni a hétvégi programot, annál is inkább, mivel az időjósok kellemes kirándulóidőt ígérnek. A rajt és a cél helyszíne minden távon a Vértes Agorája előtti Szent Borbála tér Tatabányán.

A rendezők többféle ajándékkal várják a startolókat, most az ötvenesek „juttatásait” soroljuk. A rajtban Cerbona-szeletet, almát, Piszke tisztasági csomagot, Kalifa mogyoró- és aszalványcsomagot adnak. Jóval arrébb, a Vértestolna táblánál hagymás-zsíros kenyér vár mindenkit a frissítőponton, majd Koldusszállásnál lajtos kocsi segíti a vízhez jutást. A várva várt célba érkezés után Kométa frissen sült hot-doggal lehet csillapítani az éhséget. Nem utolsósorban a szintidőkön belül teljesítők jelvényeket, kitűzőket vihetnek haza.

A negyvenest Horváth Zoltán álmodta meg – a Gerecse 50 atyjának is nevezik őt –, az álmokat pedig Rieder Béla, a Magyar Természetjáró Szövetség grafikusa „vetette papírra.” A jelvény középpontjában a Ranzinger-kilátó látható. A rajt- és célközpontban a Turistashop kínálatából is lehet válogatni. Lesz kéktúrás csősál, túrazokni, igazolófüzetek – Alföldi Kéktúra, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és Országos Kéktúra. Lehet válogatni a helyszínhez közeli tájegységek túrakönyveiből is.

Érdemes már az elején venni Gerecse 50 kulacsot, amelyet a vízvételi pontokon mindig újra lehet tölteni. Mit lehet mindezekhez még hozzátenni? Akinek bővebb információk kellenek, nézzen körül a gerecse50.hu honlapon. Mivel tatabányai a rajt és a cél, jó szerencsét kívánok mindenkinek, és a babona miatt kéz- és lábtörést.

A jó tanácsok, a kötelező elvárások, a tiltások és az előírások - A rutinos túrázóknak már természetes lesz mindaz, ami az alábbiakban következik, de az újoncoknak nem árt alaposan átolvasni. Az ellenőrzőpontokat az adott sorrendben kötelező érinteni, amit az igazolólapon lévő QR-kód leolvasásával ellenőriznek a szervezők. A természet és a környezet védelme, a dohányzás és a szemetelés tilalma minden résztvevőre kötelezően vonatkozik. Kerékpárral és kutyával tilos ezen a napon túrázni az öt távon, a balesetveszély és az „állatkínzás” eshetősége miatt. Az utóbbira a magyarázat: ekkora tömegben csak pórázon és szájkosárral mehetnének a kutyák, mégpedig hosszú órákon keresztül. A szervezők a honlapon is kérik, hogy ne vágjunk neki felkészületlenül a hosszabb távoknak. Kisebb egészségügyi panasz esetén mérlegeljük az induláslemondás alternatívát, betegen vagy lázasan viszont kifejezetten tilos az indulás.