A csütörtöki közgyűlés – amelyen Frankné Farkas Gabriella és Boda Bánk László nem vett részt - meghívója alapján két napirendi pont esetében lehetett komolyabb vitára számítani Tatabányán. Az ukrán menekültek számára biztosítandó önkormányzati ingatlanok kérdése, valamint az Agora Nonprofit Kft. tevékenységének átszervezésének tárgyalása.

A cég portfóliójának megtisztítását célzó intézkedéscsomagot egy kilencfős szakbizottság dolgozta ki, amely három javaslatcsomagot terjesztett a közgyűlés elé. Lényegüket tekintve arról dönthettek a képviselők, hogy az Agora Kft. üzemelteti-e tovább a Sport Hotelt, a Tulipános Házat és a Gerecse Kapuját, vagy e célra egy új, önálló gazdasági társaságot hoz létre Tatabánya. A harmadik javaslat pedig a Cseri Strand és Élményfürdő Kft. kezelésébe adta volna az említett intézményeket.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester már a közgyűlést megelőző nap azt írta közösségi oldalán, hogy „nagyfokú felelőtlenségnek tartja” ez utóbbi javaslatot, indokait pedig megismételte a képviselők előtt is. „A javaslat szerint a turisztikai feladatok ellátása ahhoz a társasághoz kerülne, amely évek óta veszteséggel működik, vagyonát felélte és 2022-re is 256 millió forint veszteséget tervez önkormányzati támogatással együtt is – sorolta Tatabánya polgármestere.

Sámuel Botond, a javaslatcsomagot előterjesztő bizottság nevében elmondta, hogy a feladatuk nem a döntés, hanem a lehetőségek feltárása, a szükséges szakmai dokumentumok előkészítése volt. Mint mondta, az Agora Kft. számára a vendéglátás és a szállásolás idegen tevékenység, ugyanakkor a Cseri Kft.-nek ebben már van tapasztalata – a Sport Hotelt az Agorán keresztül már évek óta a cég üzemelteti –, ezért dolgozták ki a vitatott javaslatcsomagot is.

A bizottság munkáját egy alkalommal „kilenc ember brainstormingjának” nevező Szücsné Posztovics Ilona szerint felelőtlenség a hárommilliárd forint értéket meghaladó vagyon átadása egy olyan cégnek, amelynek évek óta mínuszos a saját tőkéje. Hozzátette: maga a fürdő is borzasztóan rossz műszaki állapotban van, amelyért a tulajdonos mellett a Cseri Kft. vezetése is felelős.

Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy a javaslat nem az ingatlanok átadásáról szól, pusztán azok üzemeltetéséről, a kormánypártok helyi frakciójának vezetője, Schmidt Csaba pedig hozzátette, hogy bár immár két és fél éve vezeti a várost Szücsné Posztovics Ilona, egészen a mostani előterjesztésig egyszer sem támadta a Cseri Kft.-t. „Mi több, egy évvel ezelőtt még éppen az Agora Kft.-t támadta, jelentette ki, hogy alkalmatlan a feladatok ellátásra, most pedig – hogy az Agorától több feladat átkerülne – a Cseri Kft.-ről állítja ugyanezt” – emlékeztetett a képviselő.

A polgármester korábbi támogatói közül Fekete Miklós (független) jó megoldásnak nevezete, hogy új cég létrehozása nélkül sikerül a meglévő cégek révén egységes portfóliót kialakítani, különválasztva a sport, a kultúra és turisztikai jellegű tevékenységeket. Ahogy az várható volt, a közgyűlés többsége végül a három lehetőségből az utolsót támogatta, Szücsné Posztovics Ilona véleményét ezúttal is csak három főre fogyatkozott támogatói csoportja (Lusztig Péter, Balogh Ferenc, Renczes Dávid) osztotta, Hajdu Ferenc pedig tartózkodott.

Nonprofit cég lehet a Cseri Kft.-ből - Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) önálló képviselői indítványát is elfogadta a közgyűlés. E szerint a következő hónapokban kidolgozzák annak lehetőségét, hogy a Cseri Kft.-t nonprofit céggé alakítsák át, ami mind a tulajdonos önkormányzat, mind pedig a kft. számára számos előnnyel járhat. Az elképzelést hozzászólásában Hajdu Ferenc (független) képviselő is megfontolandónak nevezte, a képviselők várhatóan a júniusi közgyűlésen tárgyalhatják a cég átalakítását célzó szakmai javaslatcsomagot.