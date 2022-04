A legutóbbi közgyűlésen Szücsné Posztovics Ilona polgármester előterjesztésében az Ukrajnából menekültek számára biztosítandó bérlakások ügye is szerepelt. A képviselők részéről az is elhangzott, hogy kevés és nem túl jó állapotú bérlakással rendelkezik a város.

Panaszos levél

Ezt támasztotta alá egy nemrégiben szerkesztőségünkbe érkezett panasz is, amelyben egy kisgyermekeit egyedül nevelő olvasó írt kálváriájáról. Kilenc éve pályázik szociális bérlakásra, s mint írta, tavaly novemberben végre pozitív visszajelzést kapott. Ám öröme nem volt felhőtlen, mert a felajánlott ingatlan erősen leromlott állapotú volt. Állítása szerint felajánlotta az önkormányzatnak, hogy felújíttatja számlákkal igazolva, és az összeget beszámítják a bérleti díjba, ezt azonban elutasították.

Egy bérlakás a felújítás után (Forrás: Tatabányai Polgármesteri Hivatal)

Az olvasó szerint a hivatalban megígérték, hogy az önkormányzat felújítja az ingatlant, megkötötték a közjegyzői szerződést, amelynek díját – 60 ezer forintot – az olvasó fizette. Aztán amikor átvehette a kulcsot, a helyszíni szemle során csak annyi változott, hogy „egy ablakot egy faajtóra cseréltek", ezen kívül más nem történt. Az olvasó szerint másik, lakható ingatlant kért, ám ezt nem kapott, ráadásul a közjegyzői díjat sem térítették vissza számára.

A városháza kommunikációs osztálya az eset kapcsán azt írta, hogy az érintett hölgy 2015 óta pályázott lakásra, az utóbbi két esztendőben két alkalommal. Az olvasót tájékoztatta a szakiroda a pályázat benyújtásakor, hogy olyan lakásról van szó, amelyet többen is megtekintettek, és nem tetszett nekik a komfort hiánya miatt. Hidegvíz, kályhafűtés, emésztős vízgyűjtő, elektromos áram áll rendelkezésre a 45 négyzetméteres, 3 szobás lakásban. A bérleti díja ezeknek az ingatlanoknak havi 3 és 10 ezer forint között van. A hulladék elszállításáért és az emésztő rendszeres szippantásáért nem kell fizetni. Az udvarban fellelhető szemetet is elszállíttatja a város.

A városháza szerint a lakóé a felelősség

A városházi válasz szerint a pályázó a lakásbérleti szerződés megkötése előtt megtekintette a megpályázott és elnyert bérlakást, ennek a tudatban írta alá a szerződést, majd kötötte meg a közjegyzői okiratot. A közjegyzői okirat árát a közjegyzőnek fizeti a lakó, önkormányzattól függetlenül, így annak visszatérítésére a hivatal részéről nincsen lehetőség.

Ráadásul számla ellenében a bérlő által történő felújításra, majd az önkormányzat részéről ennek megtérítésére jogszabály hiányában szintén nincs lehetőség. A városházi indoklás szerint felújítás költségének „lelakása” ilyen bérleti díj mellett egyébként is kivitelezhetetlen időben, másrészt pedig a rossz tapasztalatok miatt nem engedélyezett. A szakiroda szerint korábban volt példa erre, és silány minőségű munkát, anyagot számoltak el a bérlők, ami még nagyobb károkat okozott az ingatlanban.

Mint írták: a város minden esetben a lakástörvényben szereplő eszközökkel, tartozékokkal szereli fel a lakást, mielőtt a pályázó átveszi. Leggyakrabban a kulcsátvétel napján szállítják ki és szerelik be a nyílászárót, a kályhát, mivel ha akár egy nappal korábban is történik meg, eltűnnek az eszközök, mire átvenné a bérlő.

Sok a pályázó kevés a lakás - Megkérdeztük azt is az ügy kapcsán, hogy mennyi tatabányai pályázó van jelenleg és mennyi rendelkezésre álló szociális bérlakás Tatabányán? A városházi kommunikációs osztály válasza szerint a veszélyhelyzet időszakában csekély mennyiségű lakást tudott kiírni a város pályázatra a moratórium miatt. Áprilisban 2-3 lakás szerepel a honlapon a hirdetmények között. A jobb állapotú lakásokra több tízszeres a túljelentkezők száma. A bérlakások nagy része azonban komfort nélküli. Jelenleg is folyamatban van a Hatostelepen egy korszerűsítés, de a rossz állapotú ingatlanok felújítása jelentős forrást igényelne. Az Ukrajnából érkező menekültek kapcsán azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a város összeállított egy listát azokról a bérlakásokról, amelyek náluk szóba jöhetnek. Ám ezen lakások többsége is felújításra szorul. A közgyűlési döntés értelmében 13 bérlakást ideiglenesen, három hónapra vont ki a város az állományból. További közgyűlési döntésekre lesz szükség, ha ezek hasznosítására kerül sor.

A szakirodától fotókat is küldtek egy korábban visszavett, majd felújított és újra kiadott ingatlanról annak illusztrálására, hogy milliós beruházást igényel egy összkomfortos lakás, mielőtt pályázatra kiírhatja a város. Az ügy kapcsán érintett lakásból többször kellett kilakoltatni jogszerűtlen lakókat, illetve új villanyórát szereltetett fel a város a korábbi díjtartozás miatt leszerelt helyére. Mint írták: mosdó és teafőző kályha is került a házba a hiányzó nyílászárók mellett.

Az érintett lakást a bizottsági döntés szerinti következő helyezett azóta átvette és 10 éves szerződést kötött rá. Az új lakó elmondása szerint három gyermekkel költözik be, de előtte saját költségre elvégez néhány munkát a lakáson és a környezetében.