Az eseményen Lőrincz Gábor dandártábornok és Michl József tatai polgármesteren kívül beszédet mondott dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész, Kovács Attila, a Türk Államok Szervezetének magyarországi képviselője, Kisné Cseh Julianna, a Tatabányai Múzeum fő muzeológusa, Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője, valamint Turbok Attila, a tatai Pálffy-bandérium hagyományőrzők vezetője és Balázs Attila, a tatai dandárzenekar művészeti vezetője is.

A rendezvényszervezők elmondták, hogy a többnapos fesztiválon korhű ruhákkal, haditechnikai eszközökkel, a gyerekek és felnőttek számára egyaránt kipróbálható fegyverekkel és autentikus csatajelenetekkel készülnek az érdeklődök számára. A látogatók megismerhetik a 16-17. század életének mindennapjait, a korabeli mesterségeket, ételeket is. Dr. Négyesi Lajos azt is elárulta, hogy egy meglepetéssel is készülnek, ami egy érdekes színfoltja lesz a Patarának, ugyanis idén kaszkadőrök is részt vesznek a programsorozaton.

Mi az a patara? - A történelmi fesztivál elnevezése a várostromkor használt haditechnikai újítás, a petárdaként is emlegetett patara nevéből ered. A török várak ilyen találmánnyal történő visszafoglalásának ötlete Johann Bernstein katonamérnöktől származott, ő találta ki, hogy a korabeli várkapuk berobbantásához megfelelő nagyságú, méretű és nagyerejű robbanóeszközöket készítsenek. A harang formájú vastag falú bronz öntvényt, a patara fő alkotórészét, lőporral tömték meg, és egy többszörösen vasalt arasznyi vastag falapra erősítették. A lapra szerelt petárdát a várkapura akasztották, és begyújtották. A robbanáskor a falap keresztültörte a várkapu fából készült deszkáit. Ezzel a robbanóeszközzel, az akkori „csodafegyverrel” döntötték be a várkaput Pálffy főkapitány vitézei is.

Kovács Attila elmondta: az általa képviselt magyarországi szervezet igyekszik megismertetni hazánkban a türk, török kultúrát és egy diákversennyel készülnek a Patarára.

Némi humor is vegyült a komoly hangvételű tájékoztatóba, ugyanis Turbok Attila a programjuk részletezése végén kardot rántott, és ígéretet tett arra, hogy Tata várát megvédik a török sereg ellen – utalva ezzel a Patara legnagyobb eseményére, a csatajelenetre, amellyel az 1597-es, a tatai vár török alóli visszafoglalására vezetett ostromot idézik fel minden évben a résztvevők. Válaszul Tata Várának Seymenjeinek szakaszvezetője is ígéretet tett: a vár elfoglalásához nekik is lesz egy-két szavuk.

– Egyvalamit meg tudok ígérni a közelről és távolról jött piktoroknak, rabolnivaló hölgyeknek és szolgasorba való uraknak: a vár belsejében bazárok, árusok, kelmék és mindenféle jó falat, mi keletről bejön. Ám a harcokban kegyetlenek vagyunk...

A hagyományőrző persze hozzátette: minden, a Patarára érkezőt szeretettel várnak, ahol megismertetik a látogatókat a tábori élettel és kényelemmel, illetve a keleti ételekkel is.