Mint arról beszámoltunk, ellenőrző akciót tartott az 1119-es út Héreg és Bajna közti szakaszán a rendőrség április 24-én vasárnap. Györke Kálmán rendőr őrnagy, a Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője a helyszínen elmondta, az ellenőrzéshez drónt is bevetettek a rendőrök. Az 5 órás akció ideje alatt az egyenruhások a motorkerékpárok és személyautók műszaki állapotát, az ittasságot, valamint a nehéz gépjárművek közlekedésének tilalmát is ellenőrizték.

Mint a police.hu-n kiemelték: az ellenőrzés azért is volt fontos, mert a kedvezőbb időjárás egyben a motorosok közutakon való megjelenését is jelenti. Ez nem csak a kétkerekűek vezetőit, hanem a személygépkocsival közlekedőket is kihívás elé állítja. A hónapokig mellőzött járművek megjelenésével nő a balesetek bekövetkezésének kockázata.

Az ellenőrzött 41 gépjárműből 3 esetben világítás hiánya, 2 esetben okmányhiány, 1 esetben nem engedélyezett műszaki átalakítás (magas értékű hangnyomás) miatt a helyszínen szankcionáltak, továbbá 3 gépjármű műszaki érvényességét a helyszínen visszavonták és rendelték be soron kívüli műszaki vizsgára az együttműködésben résztvevők, részletezte a rendőrség.

A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a motorosok fokozott óvatossággal közlekedjenek, emelte ki a rendőrség közleményében. Közlekedési balesetek esetén a motorosoknál jóval nagyobb a súlyos sérülés veszélye, mint a személygépkocsi vezetőké, hiszen testük szinte közvetlenül érintkezik a talajjal, őket a védőruházaton kívül semmi más nem védi.

A rendőrség felhívta a motorosok figyelmét, hogy néhány hónap vezetés kihagyást követően ne csak magukat, hanem járműveiket is készítsék fel a közlekedésre és ellenőrizzék azok műszaki állapotát. Kiemelték: kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnikailag biztonságos is megfelelő motorkerékpárral közlekedjenek. Emellett a közúti közlekedési szabályokat és a sebességhatárokat fokozottan tartsák be, például előzés, kanyarodás, egyéb manőverek során. Mindig az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedjenek és viseljenek bukósisakot és megfelelő védőfelszereléseket.

Az autósoktól azt kérik, hogy készüljenek fel a motorosok megjelenésére, főként az általuk kedvelt, szerpentines útszakaszokon a jó idő beköszöntével nagyszámú kétkerekűvel találkozhatnak. Előzési manőverek során legyenek körültekintőek, segítsék a motorosok haladását.

A visszapillantó tükrök használata mellett fordítsanak külön figyelmet a jármű holtterére, ugyanis a motorokat nehezebb észlelni, mint az autókat. Minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, és legyenek türelmesek és körültekintőek, készüljenek fel az esetleges váratlan helyzetekre is.