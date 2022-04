Mint korábban megírtuk, több Komárom-Esztergom megyei diák is dobogóra állt a XV. Szakma Sztár Fesztiválon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett országos verseny döntőjében. Rajtuk kívül egy oroszlányi diák is szép sikert ért el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, a szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus szakma döntőben, így ő is dobogóra állhatott az április 25-27 között a Hungexpon megrendezett fesztiválon.

Több fordulós volt a verseny

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) a 14-18 éves, szakközépiskolások és gimnazisták vehettek részt, az ország minden tájáról. A területi előválogatók után márciusban került sor az elődöntőkre, majd április 25-27 között, az idén 15. alkalommal megrendezett Szakma Sztár Fesztivál keretében, a Hungexpo területén tartották a döntőt. Az állami informatikai rendszerek üzemeltetésében központi feladatokat ellátó NISZ Zrt. 2012 óta támogatja a versenyt, azon belül is a valamely informatikai szakirányú kategóriában eredményt elért diákokat.

Az idei választás a szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus szakmára esett, amelynek szerepe a digitalizáció térnyerésével az állam által nyújtott szolgáltatások biztosításában is egyre fontosabbá válik. Az idén tíz éves nemzeti infokommunikációs szolgáltatónak köszönhetően jelentős fejlődésnek indult a hazai elektronikus közigazgatási szektor, ma már a legtöbb közigazgatási ügyet online is el tudjuk intézni.

Hanoi tornya a versenyen

A NISZ a Belügyminisztérium stratégiai irányítása mellett kiemelt figyelmet fordít a legmodernebb technológiák integrálására, amelyhez elengedhetetlen a képzett, elkötelezett szakemberek foglalkoztatása és megtartása.

Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny szervezőinek nem titkolt célja, hogy felhívják a vállalatok, munkaadók figyelmét a tehetséges fiatalokra. Az idei verseny NISZ díjazottjai már az elődöntőn bizonyították programozási ismereteiket, kreativitásukat és előadói képességeiket. Több programozási feladat mellett magyar és angol nyelven kellett megvédeniük az általuk készített programot.

Akkor még nem sejtették, hogy a döntőben vár rájuk az igazán izgalmas feladat, ahol a „Hanoi tornyai” nevű, közismert logikai játék volt a fő téma. A logikai játékot a versenyzőknek 4 óra alatt kellett kódolniuk a játékot szimuláló asztali alkalmazásként, majd az egyes lépéseket adatbázisban tárolva, a játékot webes felületre is adaptálniuk kellett.

Oroszlányi diák a dobogón

A szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus szakma döntőbe jutott diákjai április 27-én a Szakma Sztár Fesztivál díjátadója után vehették át a NISZ díjait dr. Bánfi László Jogi és humánerőforrás ágazati igazgatótól, aki a szponzorációval kapcsolatban elmondta, hogy a Belügyminisztérium és a NISZ Zrt. fő célja az informatikai és távközlési szakmák presztízsének növelése, valamint az elektronikus közigazgatási szolgáltatások népszerűsítése a középiskolások körében.

– A magyar államigazgatás kritikus rendszereit üzemeltető, nemzeti infokommunikációs szolgáltatóként fontosnak tartjuk az informatikai területeken végzett, fiatal tehetségek támogatását és a jövőben is számítunk a szakképzett, szorgalmas munkaerőre – emelte ki dr. Bánfi László a díjak átadását követően. A nyertesek egyhangúlag úgy vélekedtek, meglepte őket a rangos elismerés, amely egyúttal megerősítette őket abban, hogy jól döntöttek, amikor az informatikai szakmát, azon belül a szoftverfejlesztést választották.

Az első helyezett az oroszlányi Marton Zoltán, a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum tanulója lett. A második helyezést a budapesti Czeglédi Krisztián, a harmadik helyet pedig a bakonyszentlászlói Gulyás Arnold Marcell tudhatja magáénak. A logikai játék programozása előhozta minden versenyző legkreatívabb énjét, mindenki egy egyedi megoldást talált a problémára.

– Szívesen indulok jövőre is a versenyen, hiszen az informatika egy olyan gyorsan fejlődő szakterület, ahol kifejezetten hasznos és nagyon motiváló a versengés, akár egyénileg, akár csapatban – mondta Marton Zoltán azzal kapcsolatban, hogy jövőre is tervezi-e a részvételt a versenyeken.

– Érdemes volt belefektetnem a tanulással és gyakorlással töltött időt. A tanórák során kapott feladatoknál természetesen bonyolultabbak voltak a verseny feladatai, így némi fejtörést okoztak, de legalább meg tudtam mutatni széles körű ismereteimet – nyilatkozta Czeglédi Krisztián, a verseny második helyezettje.

A NISZ díjának átvétele után a versenyzéssel kapcsolatban a harmadik helyezett, Gulyás Arnold Marcell elárulta, hogy meglepte, hogy ilyen jó eredményt ért el.

– Úgy gondolom, hogy a feladatok nehézsége megfelelő volt. Nem találtam őket túl könnyűnek, megoldhatóak, de elgondolkodtatóak voltak – nyilatkozta a versenyző.