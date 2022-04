Gálaműsor keretében köszöntötte az idén alapításának 75. évfordulóját ünneplő Tatabányai Árpád Gimnázium az idei tanév legeredményesebb tanulóit áprilsi 13-án délelőtt. A nagyívű programon minden diák és pedagógus részt vett. A Vértes Agorája nagyterme mellett a galérián kivetítőn kísérhették figyelemmel a tanulók az ünnepi programot. A különböző tantárgyakban kiemelkedő eredményeket elért diákok nagy tapsot kaptak. Számtalan ifjú és felkészítő tanáraik neve hangzott el, akik helyi, megyei és országos versenyeken jeleskedtek.

A felsorolásokat árpádos előadók produkciói színesítették. A nyitányban az énekkar jeleskedett, majd Vida-Kun Áron zongorázott, Meszesán Réka elmondta saját versét, s közreműködött még többek között Molnár Lilien, Gánics Torda, a Haverock zenekar, az oroszlányi Silhouette balett. A program végén Polyóka Tamás, az intézmény megbízott igazgatója is szólt az ünneplőkhöz, az intézmény tanulóihoz, s gratulált a szép eredményekhez.

A gála előtt az intézmény vezetője az évforduló kapcsán elmondta: több programot is rendeztek a tanév során, s az iskola előtt betűkkel és számokkal is jelezték, hogy hetvenöt esztendős a gimnázium, azaz egy évvel idősebb, mint a város.

űHozzátette: az elmúlt évtizedekben az Árpád az életévé vált. Számtalan program kötődik hozzá ötletadóként, megvalósítóként, vagy nézőként. Kiemelte, hogy a sikereket ilyen nagyszerű kollégák nélkül nem lehetett volna elérni. Nagyszerű csapat tartozik az Árpádhoz és számára ez a legfontosabb.