A MÁVINFORM közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Budapest–Győr-Hegyeshalom vonalon módosított menetrend lesz érvényben április 8-11. és május 6-9. között, mert a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között pályakarbantartási munkákat végeznek. Ez több megyénken is átrobogó járatot érint. Mindemellett Tatabánya és Oroszlány között is munkálatokra kell számítani.

Mint írják, Tatabánya és Oroszlány között április 9-én és 10-én pályakarbantartást végeznek. Az S12-es vonatok rövidebb útvonalon, csak a Déli pályaudvar és Tatabánya között közlekednek, Tatabánya és Oroszlány között valamennyi vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.

A módosított menetrendben az alábbi napokon a felsorolt vonatok a Keleti helyett a Déli pályaudvarról indulnak, illetve oda érkeznek:

Április 8-án és május 6-án

a Szombathelyről 19:10-kor Budapestre induló Claudius IC (911)

a Sopronból 18:21-kor Budapestre induló Ikva IC (931)

Április 9-én és 10-én, valamint május 7-én és 8-án

a Budapest–Győr–Szombathely, illetve Sopron viszonylatú InterCity vonatok

a Keleti pályaudvarról Győrbe 16:01-kor és 21:40-kor induló G10-es vonat (9314, 9318)

Április 11-én és május 9-én

a Déli pályaudvarról indul 6:05-kor Sopronba a Borostyánkő IC (912)

a Déli pályaudvarról indul 7:15-kor Szombathelyre a Tűztorony IC (932)

Április 8-tól 10-ig, valamint május 6-tól 8-ig

a Münchenből Budapestre közlekedő (RJX261-es számú) Railjet xpress vonat

Továbbá április 8-án és 9-én a győri vasútállomáson végzett munkálatok miatt a Déli pályaudvarról Győrbe 23:25-kor induló S10-es vonat (4958) utasainak Győrszentiván és Győr között pótlóbusszal kell utazni. Április 10-én és május 8-án a Győrből 15:26-kor, 16:26-kor és 18:26-kor a Keleti pályaudvarra induló InterRégió vonatok (IR1935, IR1945, IR1943) csak Budapest-Kelenföld állomásig közlekednek.