A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2022. április 30-án, szombaton különvonatot indít Győrből Porva-Csesznek, Zirc érintésével a személyforgalommal nem rendelkező Zirc-Dudar-Dudarbánya vasútvonalra az Ördög árok szurdok bejárására, írja a Kisalföld. Az Ördög árok szurdok a Magas Bakony szokott turista útvonalaktól távol eső vadregényes része, mely még Csesznek felől is csak 12-14 km-es túrával közelíthető meg. Vasúton az év többi napján nem közelíthető meg. Dudarról ugyanez a piros színnel jelzett turistaúton mindössze 3-4, tehát oda-vissza mintegy 6-8 km. A túrát a Bakonyvasút önkéntesei kísérik.

A program részletesen

Indulás Győrből 8:50 órakor különvonattal

Érkezés Dudarra 10:50 órakor

Vezetett túrák indulása Dudar vasúti megállóhelyről 11:00 órakor

Kirándulás az Ördög árok megtekintésére 11 – 14:30 óra között

Visszaérkezés Dudarra 14:00-14:30 között

Visszaindulás Győrbe a különvonattal 15:00 órakor

Visszaérkezés Győrbe 17:25-kor

Egyetlen megálló

A különvonat Győr és Dudar között odaútban csak Zircen áll meg. Visszaútban Vinye megállóhelyen is fel lehet szállni. Visszaútban Zirc után Porva-Csesznek megállóhelyen is megállunk rövid időre. Itt várja a látogatókat a Bakonyvasút Szövetség vasúttörténeti kiállítása és nyitva tart a szintén a Szövetség által működtetett büfé.

A kiránduláson való részvétel nem kötelező. Mivel a kirándulás útvonala oda- és visszaútban azonos, aki hosszúnak, vagy a terepet túl nehéznek találja, útközben bármikor visszafordulhat. Az Ördög-árok egy évezredek alatt kialakult vízmosás, sziklás, köves terep, több szakasza nehezen járható. Babakocsival nem járható, 4 éven aluli gyermekeknek nem ajánljuk.

A vonat Dudar megállóhelyről Dudarbánya rakodópályaudvarig közlekedik tovább. Ide azokat a vasútbarátokat várjuk, akik elsősorban a személyforgalommal nem rendelkező Zirc-Dudar vasútvonal megtekintésére, a vonat fotózására érkeznek. A kirándulás helyett a régi bányatelep, Dudar község megtekintése is alternatíva lehet.

A vonatról

A különvonatot a Bakonyvasútról ismert 418-as sorozatú dízelmozdony (becenevén Csörgő) vonatja. 3 Bp sorozatú, számozott kocsiból áll, melyek egyenként 54 férőhelyesek. Egyik oldalon egymással szemben elhelyezett 4, a másik oldalon 2 ülésből álló üléssorral. Az ülések szélesek, kényelmesek, szövet borításúak. A szerelvény, a kocsik fényképe, alaprajza mellékelve látható. A kocsik egyik végén mellékhelyiség található, a másik végük 2-2 kerékpár elhelyezésére lett kialakítva.

Jegyárak: