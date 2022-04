A víziközmű-szolgáltatások több területén csaknem négy évtizede kiemelkedő precizitással végzett munkája elismeréseként Kiss József, az Északdunántúli Vízmű Zrt. ellenőrzés-vezetője Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1982-ben szerzett bányamérnöki oklevelet, és még abban az évben a Tatabányai Bányák Vállalathoz került.

A Karszt­aqua Kft. gazdasági vezetője lett 1995-től, majd a társaságot 1998-ban integrálták az ÉDV Zrt-be. Ezt követően a vízaknákat összefogó Víztermelő Bányaüzem vezetője 2004 novemberéig. Részt vett a műszaki felújításokban, a vízemelési rendszer fejlesztésében, a vízminőség megóvásában. Ezt követően a vízellátás-csatornázás szakmérnök üzemvezetőként előbb a Tatabánya-Tata, majd az Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemnél a kitermelt karsztvíz fogyasztókhoz történő eljuttatásán dolgozott. Állomáshelyein mindig proaktív, fejlesztő elképzeléseivel segítette a szolgáltatás, az ellátás biztonságát. Négy éve tölti be az Ellenőrzés szervezet vezetői posztját. Munkáját a korábban is megszokott precizitással, pontossággal végzi, betartva a mindenkori tulajdonosi jogkörgyakorlók elvárásait.

Kiss Józsefnek gratulál Mager Andrea miniszter

Forrás: 24 Óra

Munkája mellett folyamatosan képezte is magát, 1994-ben Pénzügyi és Számviteli Főiskola Mérnök-üzemgazdász szak ipari ágazatán szerzett oklevelet, 1996-ban pedig mérlegképes könyvelői képesítést, majd 2006-ban a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi szakmérnök, vízépítő, vízellátás-csatornázás környezet-egészségügyi szakirányú képzettséget.

Munkássága elismeréséül 2006-ban az ÉDV Zrt.-nél víz világnapi elismerésben részesült, 2009-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Elismerő Oklevelét vehette át. A vízbányászatban elért eredményeit Kiváló Bányász kitüntetéssel, majd 2018-ban Szent Borbála-éremmel ismerték el.

Kvassay-emlékérem Stang Elemérnek: A víz világnapja alkalmából a vízügyi szakterületen magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munkája elismeréséül Kvassay Jenő Emlék­érem elismerésben részesült Stang Elemér, az ÉDV Oroszlány- Kisbér Vízmű Üzemének szennyvízágazati vezető munkatársa. Tizenkilenc éve irányítja nagy tapasztalattal és tudással a szennyvíztisztító telepet kezdetben az OSZRT, majd 2014-től az Északdunántúli Vízmű Zrt. munkatársaként. Rugalmas, megbízható, kiemelkedő a precizitása és az együttműködő készsége.

Nagy Edit MaVíz-főtitkár, Panyik László és Kurdi Viktor MaVíz-elnök

Forrás: 24 Óra

Panyik László főaknász elismerése: A Magyar Víziközmű Szövetségtől 2022-ben Víz Világnapi Emlékérem kitüntetést kapott az ÉDV Zrt. főaknásza, Panyik László. A Víztermelő Bányaüzemében 2008-tól dolgozik. Szakmailag jól felkészült, kiválóak a munkaszervezési és vezetői képességei. Munkáját a precizitás jellemzi, és az, hogy a felmerülő problémák okait mielőbb megkeresi, majd megoldja azokat. Folyamatosan részt vesz a mindennapi munkavégzésben is. Közösséget építő, jóindulatú, emberséges és segítőkész kolléga.