Dr. Molnár Attila polgármester a város közösségi oldalán legújabb videójában arról számolt be, hogy logisztikai raktárcsarnok épül az ipari parkban. A Nokia volt épületegyüttese, annak parkolójában már javában zajlik az építkezés.

A városvezető elmondta, hogy a Nokia épületegyüttesét sikerült értékesíteni, amelyet a CT Park nevű ingatlanfejlesztő gazdasági társaság vásárolta meg. Ez a társaság Közép-Európa egyik legnagyobb, elsősorban ipari területeket értékesítő, azt bérbe adó ingatlanfejlesztő vállalata. Hozzátette, hogy Csehországba és Brünnben az általuk működtetett óriási ipari parkot már volt szerencséje látni.

A polgármester kiemelte, hogy ez a társaság különböző gyáregységeket épít fel és azokat hosszútávon bérbe adja világpiaci szereplőknek. Ezeket a hatalmas gyárépületeket világcégek nem csak bérlik, sokan meg is vásárolják. Várhatóan Komáromban is az fog történni, hogy ennek a társaságnak köszönhetően jó néhány világcég fog majd ideköltözni. A Nokia egykori területére most egy logisztikai raktárcsarnokot építenek.

Dr. Molnár Attila hangsúlyozta, hogy fontos, hogy ilyen gazdasági szereplők is fantáziát látnak Komáromban. Fontos a város logisztikai adottsága, hiszen Komárom egy közlekedési csomópont is a vasútnak, autópályának, kikötőnek köszönhetően. Stratégiailag is jó helyen fekszik a város, hiszen három főváros, Budapest, Pozsony és Bécs is csupán 1 órányi autóútra van. Olyan gazdasági környezet van itt, aminek köszönhetően szívesen települnek ide nagy világipari cégek. Továbbá ez még azért is fontos, mert a komáromiak számára új munkalehetőségek nyílnak, az adóbevételekből pedig a város költségvetését növelik.