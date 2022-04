Az előző évben is fontosnak tartották a haltelepítéseket, összességében több mint 33 tonna halat juttattak el a vizekbe, részben saját forrásból, részben pedig az állami intervenció intézkedéseknek köszönhetően, többségében pontyok, de süllők, csukák, kecsegék, harcsák és menyhalak is érkeztek. Idén a faji változatosság megtartása mellett növelnék a telepítés nagyságát.

A horgászat társadalmi elismertségének, valamint a megnövekedett állami támogatásnak és az egyre kedvezőbb törvényi szabályozásnak köszönhetően jut forrás a vizes élőhelyek és a környezet védelmére. Erről is szó volt a KEMHESZ esztergomi horgász tematikus napján, amelyen Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, és Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott is részt vett. A meghívottakat Erős Gábor alpolgármester köszöntötte. Kiemelte, hogy a gyermekeknek minél kisebb korban meg kell ismerkedniük a természetes környezetükkel.

Forrás: W. P. / 24 Óra

– A halállomány védelme érdekében idén is folytattuk a kormoránok gyérítését. Egy-egy madár naponta akár 1500 kilogrammnyi halat is megeszik, így hatalmas károkat okoznak – mondta a KEMHESZ elnöke. A süllők számának növelése érdekében tavaly kísérleti jelleggel mesterséges fészkeket telepítettek a Dunába.

– Tavaly 18 ezer 224 állami horgászjegyet váltottak a megyében, ebből 2731 gyermekjegy volt. A Dunára 3513 éves jegy kelt el, a horgásznaplók alapján a folyóból több mint 35,5 tonna volt a tavalyi összfogás – ismertette. Az utánpótlás-nevelés jegyében horgásztáborokat, szakköröket, vetélkedőket is indítottak, sőt, Osvald Zsolt ügyvezető elnök interaktív tanórákat is tart a fiataloknak. Tavaly több mint 600 horgászvizsga volt – ez országos viszonylatban is szép.

– Bővült a társadalmi halőri feladatokat ellátók száma is, mintegy 100 új halőr vizsgázott. Jó a kapcsolatunk a rendőrséggel és a társszervekkel – mondta Zoltai Dániel, majd hozzátette, hogy jelentősen fejlődött az infrastruktúrájuk, így már két terepjáróval, hőkamerával, és hajóval is ellenőrzik a vizeket.

Kiemelt figyelmet fordítanak a versenysportra, a természetvédelmi akciókra és a tematikus napokra is. A programoknak rendszeres résztvevője Bencsik János, a Tatai-medence, illetve Czunyiné dr. Bertalan Judit, Kisbér-Komárom-Oroszlány térségének országgyűlési képviselője is.

– Fontos kezdeményezésünk, hogy fogadni tudjuk a személyi jövedelemadók 1 százalékát: a befolyó összeget kizárólag haltelepítésre és környezetvédelemre fordítanánk. Ennek részleteiről a napokban értesítjük a lehetséges felajánlókat – mondta az elnök.