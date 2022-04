Az európai tojáspiacon drasztikus a drágulás. Több országot – így hazánkat is – érintette a madárinfluenza, emiatt jelentős állományok estek ki a termelésből hosszabb időre, ez önmagában is szűkítette a kínálatot és emelte az árakat.

A drágulásáról a legnagyobb hazai tojástermelő cég, a Gyermelyi Zrt. kereskedelmi igazgatóját, Káhn Norbertet kérdeztük. A szakember elmondta, a tojás legnagyobb költsége a takarmány, ami a példátlan mértékű gabona-árrobbanás következtében folyamatosan növekszik.

– Ez a trend folytatódik, az árnövekedési hatás erősödik – emelte ki a kereskedelmi igazgató. – Az elszálló gabona­árakat tovább hajtotta az orosz–ukrán háború, mivel két jelentős exportőr esett ki a világpiacról. Gyors rendeződés nem várható, sőt, a következő termés esetében, a vélhetően szűkülő kínálat még magasabb gabona- és takarmányárakat hozhat.

Ukrajna emellett Európában jelentős tojástermelő is. Az általuk szállított tojás most a gabonához hasonlóan szintén kiesett a piacról, ami hatalmas többletkeresletet eredményezett a többi termelőnél. Időszakos hiányok alakultak ki, történelmi magasságokba emelve a tojás árát.

– Húsvétig ez vélhetően már nem változik, de a fentebb említett hatások miatt a tojás előállítási költsége és ára a korábbi szinthez képest tartósan magasabb maradhat – hangsúlyozta Káhn Norbert. – A Gyermelyi Zrt. saját takarmánnyal eteti a tojótyúkjait, a termelés rendben zajlik. A tészta iránti kereslet is jelentősen megnőtt, így a tésztagyárnak is több tojás kell, ami korlátozza az eladható héjas tojás mennyiségét. A meglévő partnerkörünket ugyanakkor rendben kiszolgáljuk, a szállítások folyamatosak, de a készleteink meglehetősen alacsonyak. Ám az erőteljesebb húsvéti forgalomhoz megfelelő mennyiségű tojás áll rendelkezésünkre, és az ünnepek előtti, utáni ellátás is biztosított. Cégünk a múlt év végén kezdte meg egy új tojóistálló építését, ami a jövő év elején áll termelésbe, 140 ezer tyúkkal nő majd az állomány, ami az ilyen kiélezett helyzetekben is megnyugtató, biztonságos ellátást garantál.

Küszöbön a ketrectilalom Bár a tojáságazat kötelező előírás alapján egy évtizede bevezette a tartási körülményeken jelentősen fejlesztő, feljavított ketreces technológiát, de fennáll az esélye, hogy néhány éven belül uniós jogszabály tiltja bármilyen ketrec alkalmazását. Információink szerint hazánkban a tojók nyolcvannégy százalékát feljavított ketrecekben tartják. A szakemberek hangsúlyozták, egy technológiaváltás, óvatos becslések szerint, a jelenlegi tojásárak háromszorosát eredményezné. Így jelentős előnybe kerülnének azok a harmadik országbeli termelők, amelyeknek nem kell ilyen szigorú előírásoknak megfelelniük. Emellett az átállás állat-egészségügyi és környezetvédelmi szempontból aggályos következményekkel is járna.