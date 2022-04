A Magyar Cukrász Ipartestület közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közösen kiírt versenyre 17 kreációval érkeztek a cukrászok, amelyek között Sztaracsek Ádám két tortája is helyet kapott. Mint írják, a hozzáadott cukrot nem tartalmazó torták között olyan alkotások is a zsűri asztalára kerültek, melyeket a versenyzők a füstölt pirospaprika, az ánizs, a kamut liszt, a zöldbanánliszt, a balzsamecet vagy éppen a csicseriborsóliszt felhasználásával álmodtak meg.

Az április 28-i elődöntőben a verseny háromszoros győztese, Nándori László cukrászmester irányításával a zsűri összetett szempontrendszer szerint, anonim módon pontozta a tortákat. Az íz, a küllem és az újszerűség mellett a verseny jellegéből adódóan a szénhidrát- és kalóriaérték is befolyásolta a bírálókat a döntésben. Ezek alapján került ki a 6 döntős alkotás, amelyek között a komáromi cukrász mindkét alkotása szerepel.

Sztaracsek Ádámnak egyedüliként sikerült két tortával is képviseltetnie magát a döntőben, ahová a Csokoládé királyfi és a Kék Duna keringő elnevezésű kreációi is bejutottak.

Forrás: Facebook/Magyar Cukrász Ipartestület

Hozzáteszik, hogy a nyertest, csakúgy, mint a Magyarország Tortája győztesét, júniusban választja ki a zsűri. A két tortát augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és augusztus 20-tól az ország számos cukrászdája árusítja majd.