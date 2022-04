A rendezvényen részt vett házigazdaként Macsek Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója, Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Ambrózy Tamás plébános és Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium főosztályvezetője. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program támogatását is élvező beruházás elsősorban a főépület szomszédságában fekvő Malomerdő Turistaszállót érintette.

Karnyújtásnyira az erdőtől

Az egyedi környezetben elhelyezkedő, 13 vendég elszállásolására alkalmas régi parasztház remek lehetőséget biztosít családoknak, túrázó társaságoknak, nyugdíjas- vagy diákcsoportoknak arra, hogy a Vértesben, nyugodt környezetben, összkomfortos szálláshelyen tölthessék el szabadidejüket. Pusztavám, a megyehatártól néhány kilométerre fekvő sváb település a Vértes lábánál festői környezetet biztosít az ide érkezők számára. Itt található az egykori vízimalomból átalakult vadászkastély, ahonnan az erdő csak egy karnyújtásnyira van.

Az ide érkező vendégek szép környezettel, családias hangulattal találkozhatnak, már az első pillanattól kezdve friss levegőt szippanthatnak be. A kastély udvarából indul a Vértes legújabb tanösvénye, a mintegy 9 kilométer hosszú Malomerdő tanösvény és egy 18 kilométeres lovaglópálya is. Közkedvelt itt egy kis mesebeli vízesés, ahol egykor a malomkerék állt, valamint a Vértes vadfajait bemutató állatmegfigyelő hely, ahonnan a vendégek dámszarvasokat, őzeket, vaddisznókat és muflonokat láthatnak. A panzió főépülete és parasztháza összesen 31 helyet biztosít, 1-2-3 fős szobákban, melyekhez saját fürdőszoba is kapcsolódik.

Teljes felújítás, pinceborozó és tűzifa-tároló

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 68 millió forintos támogatásával kiegészülő, összesen 237 millió forint értékben megvalósuló beruházás nem csak a turistaszálló teljes felújítását jelentette, ugyanis a munkálatok egyebek között egy pinceborozó kialakításával és egy tüzelőanyag-tárolóval rendelkező kazánház építésével egészültek ki. A szálláshely épületét energetikai szempontból is fenntarthatóbb paraméterek jellemzik az új nyílászáróknak és födémszigetelésnek, valamint az új fűtési és használati melegvíz-előállítási rendszernek köszönhetően, amely a fosszilis eredetű földgáz felhasználását helyben termelt tűzifafelhasználásra váltja ki. – Hazánk turistaszállásainak modernizálásával elsősorban a fiatalokat szeretnénk megszólítani azzal, hogy ezek a modern létesítmények már versenyképes élményt tudnak számukra nyújtani – mondta Révész Máriusz.

A panzió szabadtéri területén kinti sütögető, bográcsozási lehetőség, fa játszótér, streetball pálya és focipálya is gondoskodik az aktív pihenésről, kölcsönözhető kerékpárokon fedezhetjük fel az erdei utakat. Egy különálló épület klubszobájában csocsó és billiárd, valamint a finn szaunában eltöltött relaxáció feledtetheti a szürke felhőket.

Felfedezőutak minden évszakban - Macsek Lajos vezérigazgató elárulta, hogy az elmúlt években szinte robbanásszerűen nőtt a turisták száma a hazai erdőkben, így a Vérteserdőhöz tartozókban is. Egyre hangsúlyosabb feladat a turisztikai lehetőségek fejlesztése, ezt a kormány is támogatja. Ennek szellemében készült el tavaly a Gerecse Gyöngyszemének is nevezett Agostyáni Arborétumban a Kulcsosház, valamint a megyehatárhoz közeli Kőhányáson a Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központ és Turistaház. A Vértes és a Gerecse minden évszakban gyönyörű, ezért azt kívánom, hogy mostanában tavaszi „felfedezőutakra” induljanak a családok, iskolák, baráti társaságok, azután nyáron, ősszel, majd télen következzenek az új élményeket hozó ismétlések.