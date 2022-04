A közelmúltban tartott esztergom-kertvárosi „borminősítő és pogácsaverseny”, ha lehet mondani, még a szokásosnál is hangulatosabbra sikerült. A megmérettetés két napja alatt nemcsak a szűkebb körzet, de a tágabb körnek mondható térség borászai vitték az ítészek elé a finomabbnál finomabb nektárokat.

Az esemény jelentőségét mutatja, hogy arra 51 nevezés érkezett, illetve a finom boroknak és a messze földön híres e körzetből származó pogácsáknak köszönhetően a közönség részéről is kiemeltnek volt mondható a verseny. A huszonhét fehér-, négy rozé- és négy vörösbort Esztergomból, Esztergom-kertvárosból, Kesztölcről, Mogyorósbányáról, Tátról, Dorogról hozták el a borosgazdák, borkészítők. A színek aránya jól mutatja, hogy ez a táj bortermelés tekintetében alapvetően a fehérborszőlő-fajtáknak kedvez, illetve az itteni borosgazdák, borkészítők is inkább a fehérre esküsznek.

A verseny izgalmát nagyban növelte, hogy a leadott mintákat szakértő zsűri vizsgálta, mely hármast dr. Meiszel László, Bartos Kálmán és Fehér Dávid alkotta. Az eredményhirdetés kialakításáig igen nagy munka várt az ítészekre, hiszen mennyiség és minőség tekintetében is jelentős felhozatal volt. A kialakult végeredményben egyértelműen a mogyorósbányai Misik János vitte a prímet, hiszen a fehérbor-kategóriában csak az ő borai kapták meg az arany és az ezüst minősítést, de egyben ő kapta meg a vándorkupát is. Borai egytől egyig 2021-esek voltak, fajtájukat tekintve pedig: kabar, olaszrizling, sauvignon blanc, furmint és generosa.

A fehérboroknál a nemkülönben megtisztelő ezüstöt vihette haza: Vigh István, Merész Sándor és Misik János. A fehérborok bronzot is kaptak, szám szerint 13 fajta érte el ezt a szintet. A vörösboroknál Dombrády Péter 2021-es cuvée-je számított a legjobbnak. Bíbor kadarkája ezüst­érmes lett, és ebben a csoportba jutott be még Sándor Lajos, Lipka Miklós és Gábor József egy-egy bora. A veres nektároknál a bronzkategóriába nyolc nedű jutott be.

Borkorcsolyák - A szervezők – a Féja Géza Közösségi Ház, a Kertvárosi Borbarát Klub és a Glatz Gyula Idősek Klubja – régi szándéka, hogy a borverseny mellé mindig társuljon pogácsaverseny, ezúttal is megvalósult. A kétnapos megmérettetés az idei alkalommal is számos ötletes, így például medvehagymás, tepertős mini-, triplasajtos vagy sonkás-sajtos pogácsát eredményezett. Szőke-Szabó Mónika, a KEM ISZI főigazgatója, Mesterné Dankó Anna, a Glatz Gyula Idősek Klubja vezetője és Vitek-Szabó Mónika üzletvezető alkotta zsűrinek e téren nehéz dolga volt. A versenyen komoly szempontrendszernek kell megfelelni: küllem, íz harmóniája, kreativitás, összbenyomás szerint mondtak ítéletet a pogácsák fölött. Végül Pecuch Istvánné tepertős pogácsája bizonyult a legjobbnak. Második helyen végzett Becse Andrásné „Mosolygós sörfalatkák” nevű pogácsafantáziája. Harmadik helyezést ért el Ferenczi Gabriella sajtos-szezámos pogácsája. A fenséges tészták kreátorai között különdíjat is osztottak, ilyet kapott Mészáros Miklósné, Szuki Ferenc, Becse Andrásné és Csapó Károlyné.

Évek óta megfigyelhető trend, hogy a fehér- és vörösborok társaságát az egyre népszerűbb rozéfélék is kiegészítik, így volt ez idén is, amikor, ha nem is a fehérhez és vöröshöz hasonló mértékben, de ahhoz mégis hasonló minőségben vittek be gazdák rozékat. Ebben a szekcióban a zsűri hasonló körültekintéssel járt el, és alakított ki végső sorrendet. A legjobb rozébort idén Merész Sándor tette le a zsűri elé, az aranyat érő nedű egy 2021-es otelló volt. Ezüstöt ért Gábor József rozéja, bronzot ketten kaptak.

Az elismeréseket a Féja Géza Közösségi Házban adták át. Az eseményről kiadott közleményben arról írtak, hogy a verseny célja a helyi borkultúra fejlesztése, a körzetben élő borkedvelők és borászok egymással való megismertetése volt.