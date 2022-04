Az Ültess fát gyermekedért, Komáromért! programhoz idén 13 család és két ovi – a Napsugár és a Csillag Óvoda – csatlakozott. A KEBEL (Komáromi Erődök Baráti Egyesülete) kezdeményezése mellett az erőd 21 fát ültetett a tanösvény mentén. Ekkor adták át ugyanis a Monostori erődöt körülvevő Gyurkó János-tanösvényt is, amely az itteni állat- és növényvilágot mutatja be. Névadója Gyurkó János, korábbi környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter.

Vándorkiállítás nyílt az összegyűjtött érdekes hulladékokból

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

Pólya Mária, az egyesület elnöke elmondta, a társaság több mint tíz éve szervez faültetést városukban. Az erőd oldalában korábban kilencven fát ültettek el, amelyeket azóta is gondoznak, ápolnak. A Duna-bástyánál, a sétány mellett található fákat is komáromiak ültették el az elmúlt években. Pólya Mária hozzátette, kimagaslóan nagy érdeklődés kísérte az idei akciót is. A résztvevők az általuk elültetett fákra egy-egy névre szóló táblát is elhelyezhettek. Dr. Molnár Attila polgármester az óvodásokkal együtt ültetett fát. A városvezető kiemelte, a program a természetvédelmet ötvözte a közösséghez tartozás élményével. Juhász Márton főkertész elmondta, az erődfal közelsége, illetve a tanösvény jelleg miatt is sekélyen gyökerező és sorfákra esett a választás. Többek között törökmogyorót, oszlopos kőrisfát, nyírfákat telepítettek. Elsődleges szempont volt, hogy gyorsan növő fajták legyenek.

A gyerekek kipróbálták, milyen messzire tudják eldobni a zsákot

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

A programhoz a KÖSZ is csatlakozott játékos programokkal és a szelektív hulladékgyűjtésről szóló előadással. Az egyesület vezetője Fehérvári Dávid elmondta, az általuk gyűjtött érdekes hulladékokból vándorkiállítást is szerveztek. A hulladékokat plexitárolókban helyezték el, amelyeket MKI Plexi cég ingyen készített el nekik, annyira megtetszett a vállalatnak az ötlet. Céljuk, hogy intézményekbe, céges csapatépítésre is elvigyék a kiállítás darabjait, amelyből már egy miniháztartást össze lehetne hozni, hiszen játékokat, fürdőszoba-, iroda- és szabadidőkellékeket is gyűjtöttek.

Kvízekkel is készültek minden korosztály számára, valamint életnagyságú társassal, és öt feladatból álló sorversennyel. Ennek keretében lehetett többek között PET-palackkal célba lőni, kipróbálhatták a PET-pongot és a kupakokkal megtöltött zsákhajítást is.